Họp an ninh cấp cao Hàn-Mỹ tại Seoul vào tuần tới

Photo : KBS News

"Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ" (KIDD) lần thứ 16, một cơ chế thảo luận cấp cao về các vấn đề an ninh nổi cộm song phương, sẽ diễn ra tại Seoul trong hai ngày 26 và 27/9.Đứng đầu phái đoàn Hàn Quốc là Trưởng phòng Chính sách Bộ Quốc phòng Chung Suk-hwan, phía Mỹ là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á Heino Klinck, cùng các quan chức ngoại giao, quốc phòng của hai nước.Cuộc họp tới đây là lần đầu tiên quan chức an ninh cấp cao hai nước gặp nhau kể từ sau khi Hàn Quốc quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, khiến giới chức Mỹ chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều khả năng, hai bên sẽ trao đổi ý kiến về vấn đề này.Ngoài ra, cuộc họp cũng được cho là sẽ tập trung vào vòng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ sắp tới, cũng như vấn đề nổi cộm gần đây là việc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc mở rộng vai trò trên bán đảo Hàn Quốc, chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, trao trả căn cứ quân sự của Mỹ.Bộ Quốc phòng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về toàn bộ các vấn đề an ninh trọng tâm giữa hai nước, như phối hợp vì phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện, phương án tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.