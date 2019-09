Xúc tiến điều chỉnh quy định về thuê nhà

Photo : YONHAP News

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 18/9 cho biết sẽ áp dụng quyền được yêu cầu gia hạn hợp đồng, vốn chỉ áp dụng cho các đối tượng thuê cửa hàng kinh doanh, sang cho cả đối tượng thuê nhà, đồng thời tăng thêm thời hạn thuê nhà đang ở mức hai năm như hiện hành.Quyền được yêu cầu gia hạn hợp đồng thuê nhà ở là quyền được yêu cầu ký lại hợp đồng đối với người thuê nhà, sau khi kết thúc thời hạn thuê nhà theo tháng, hay thuê nhà theo hình thức đặt cọc trọn gói, trong hai năm; và chủ nhà không có quyền từ chối yêu cầu này nếu không có lý do đặc biệt. Khả năng cao người thuê nhà chỉ được thực hiện quyền này một lần, tương đương với việc sẽ được sống tối đa ở nhà thuê tới 4 năm.Đây cũng là một trong những cam kết tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in nhằm tăng cường ổn định nhà ở cho người thuê nhà, cùng với chính sách giá trần thuê nhà theo tháng và theo hình thức đặt cọc trọn gói. Tuy nhiên, vấn đề là chủ nhà có thể tăng mạnh giá thuê theo hình thức đặt cọc trọn gói. Do đó, kỳ họp Quốc hội sắp tới có thể sẽ thảo luận cơ chế giá trần thuê nhà, giới hạn mức tăng tiền thuê nhà tối đa 5%.Bộ Địa chính và giao thông khẳng định sẽ trao đổi với các bộ ban ngành liên quan, đưa ra ý kiến trong quá trình sửa đổi quy định thực tế. Dù vậy, quá trình thảo luận dự báo sẽ không hề dễ dàng, bởi sự phản đối của đảng đối lập Hàn Quốc tự do trong suốt thời gian qua. Đảng này cho rằng điều chỉnh như trên là hạn chế quyền lợi về tài sản của bên cho thuê.