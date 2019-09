Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 19/9 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành theo sự ủy thác từ Đài truyền hình giao thông (TBS), thực hiện với 2.700 cử tri trên toàn quốc từ ngày 16 tới 18/9.Cụ thể, có 43,8% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 3,4% so với tuần trước. Đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất theo khảo sát của Realmeter, kể từ khi Tổng thống Moon nhậm chức. Tỷ lệ thấp nhất trước đó là 44,9% vào tuần thứ 2 của tháng 3 vừa qua.Trong khi đó, có tới 53% cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống, tăng 3%, ghi nhận mức cao nhất tương ứng.Realmeter phân tích nguyên nhân dẫn tới điều này là do vấn đề điều tra của Viện Kiểm sát đối với Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk và gia đình ông này, ngày càng lan rộng trên truyền thông.Ngoài ra, tỷ lệ với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng giảm 1,3%, đạt 38,2%. Tỷ lệ này với đảng Hàn quốc tự do là 32,1%, tăng 2%; đảng Tương lai chính nghĩa là 6%, tăng 0,8%; đảng Công lý là 5,2%, giảm 1%.Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2% và được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter.