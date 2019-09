OECD tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã đưa dự báo mới về tăng trưởng năm 2019 của Hàn Quốc là 2,1%, giảm 0,3% so với dự báo trước đó.Như vậy, OECD đã hạ thêm dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay, sau đợt hạ từ 2,6% xuống còn 2,4%, vào tháng 5 vừa qua.Tổ chức này giải thích lý do là bởi tình hình giao thương trên toàn thế giới vẫn tiếp tục trì trệ, nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh.Đồng thời, OECD cũng hạ 0,2% dự báo triển vọng cho năm sau, từ mức dự báo 2,5% hồi tháng 5, xuống còn 2,3%.Tuy nhiên, OECD cũng đưa ra nhận định rằng các chính sách kinh tế vĩ mô mở rộng gần đây của Hàn Quốc sẽ khiến nhu cầu trong nước trong năm sau tăng cao, giúp tạo đà tăng trưởng hơn so với năm nay.Mặt khác, OECD đã điều chỉnh hạ 0,3% triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019, từ mức 3,2% xuống còn 2,9%. Đây là mức thấp kỷ lục kể từ sau khủng hoảng tài chính thế giới năm 2009. Mức dự báo triển vọng cho năm tới cũng được điều chỉnh hạ xuống còn 3%, giảm 0,4% so với dự báo trước đó.OECD nhận định mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung có thể mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ như du lịch, đầu tư hạ tầng lại tăng thấp, dự báo tình hình kinh tế có thể sẽ trì trệ hơn so với kỳ vọng. Hơn nữa, việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) trở thành hiện thực sẽ tạo một sốc lớn đối với các nước sử dụng đồng euro, đẩy cao các yếu tố bất ổn.Xét theo từng quốc gia, dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay cũng bị hạ từ 2,8% xuống còn 2,4%, trong năm tới cũng chỉ còn 2%. Trong khi đó, mức dự báo của Trung Quốc bị hạ từ 6,2% xuống còn 6,1%, còn năm 2020 là 5,7%, giảm 0,3%.