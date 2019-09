Photo : KBS News

Nhân Ngày Alzheimer thế giới (21/9), Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 20/9 công bố một tài liệu nghiên cứu học thuật, cho thấy nhân tố rủi ro mắc bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ) có sự khác biệt theo giới tính.Theo kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Bệnh viện Samsung Seoul do giáo sư Seo Sang-won dẫn đầu, trong cùng một điều kiện, nữ giới nếu mắc cao huyết áp, tiểu đường, béo phì sẽ dễ bị thu hẹp độ dày của vỏ não hơn nam giới. Cũng trong điều kiện tương tự, nam giới nếu có trọng lượng cơ thể thấp, thì độ dày của vỏ não càng giảm đi nhiều hơn.Nếu so sánh những phụ nữ bị béo phì có cùng điều kiện với nam giới, độ dày của vỏ não mỏng hơn từ 1,9% đến 6,3%. Với trường hợp phụ nữ bị cao huyết áp thì độ dày của vỏ não mỏng hơn 0,8%, nếu bị tiểu đường thì mỏng hơn 0,7%. Trong khi đó, nam giới ít cân so sánh với nữ giới cùng điều kiện thì độ dày của vỏ não giảm đi 4,2%.Độ độ dày của vỏ não giảm thì khả năng nhận thức cũng giảm theo. Vỏ não nếu trở nên quá mỏng thì rủi ro mắc bệnh Alzheimer, được biết đến là bệnh mất trí nhớ phổ biến ở người cao tuổi, cũng gia tăng.Giáo sư Seo cho biết việc điều chỉnh các nhân tố rủi ro là điều rất quan trọng trong phòng ngừa mất trí nhớ. Phụ nữ cần chú ý quản lý béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, trong khi nam giới nên duy trì cân nặng ở mức độ thích hợp, sẽ giúp giảm rủi ro mắc bệnh mất trí nhớ.Nghiên cứu trên được tiến hành với 1.322 người trên 65 tuổi (nam 774 người, nữ 548 người) nhận thức hoàn toàn bình thường. Các nhà nghiên cứu đã đo độ dày của vỏ não thông qua chụp cộng hưởng từ (MRI), phân tích về mối tương quan giữa dữ liệu này với các yếu tố rủi ro.Kết quả nghiên cứu trên được đăng trên tạp chí học thuật quốc tế "Thần kinh học" (Neurology), với nhan đề "Nhân tố rủi ro hệ tim mạch giữa nam và nữ và mối tương quan với độ dày của vỏ não".