Sản lượng vụ thu tại miền Bắc thấp nhất trong 5 năm

Photo : YONHAP News

Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) nhận định sản lượng lương thực vụ thu năm nay của Bắc Triều Tiên sẽ thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, do điều kiện thời tiết bất lợi.Trong báo cáo "Triển vọng thu hoạch và tình hình lương thực quý III", công bố ngày 19/9, FAO cho biết trong thời gian canh tác từ tháng 4 tới tháng 7 vừa qua, lượng mưa tại Bắc Triều Tiên xuống thấp hơn so với bình quân mọi năm, khiến cây trồng thiếu nước. Đặc biệt, sản lượng gạo và ngô vụ thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.Theo đó, để giải quyết vấn nạn thiếu lương thực trong năm nay, miền Bắc cần nhập khẩu 1.585.000 tấn lương thực, cao gấp 2,5 lần so với quy mô nhập khẩu năm ngoái (641.000 tấn).Trong báo cáo, FAO xếp Bắc Triều Tiên vào danh sách 41 quốc gia cần viện trợ lương thực từ bên ngoài. Danh sách có 31 quốc gia châu Phi, 8 quốc gia châu Á, hai nước Mỹ La-tinh và vùng Ca-ri-bê.