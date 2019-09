Uy tín của Tổng thống xuống thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 20/9 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.000 cử tri trên toàn quốc từ ngày 17 đến 19/9.Theo đó, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in đạt 40%, giảm 3% so với tuần đầu tiên của tháng 9. Ngược lại, số cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống lên tới 53%, tăng 4%. 7% cử tri không đưa ra ý kiến.Đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất, tỷ lệ không ủng hộ cao nhất từ trước tới nay theo kết quả thăm dò do Gallup tiến hành.Đối với nhóm ủng hộ, tỷ lệ ủng hộ cao nhất ở cử tri độ tuổi 30 (55%), tiếp đó tới độ tuổi 40 (49%), độ tuổi 50 (44%), độ tuổi 20 (38%) và trên 60 tuổi (24%)Tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực đạt 78% ở tầng lớp của cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, cao nhất, sau đó là cử tri ủng hộ đảng Công lý, đạt 62%. Tuy nhiên, 97% cử tri ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do và 84% cử tri ủng hộ đảng Tương lai chính nghĩa đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thốngTrong các ý kiến đánh giá tích cực, 18% chọn lý do Tổng thống "giỏi ngoại giao", 9% chọn có "quyết tâm cải cải cách, loại trừ gốc rễ tiêu cực", 7% chọn lý do Tổng thống "giỏi toàn diện" và lý do đã "cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên".Trong các ý kiến đánh giá tiêu cực, 29% chọn lý do là "vấn đề nhân sự", được phân tích là ảnh hưởng lớn từ việc Tổng thống bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk bất chấp những rùm beng liên quan. 20% chọn lý do Tổng thống "thiếu giải quyết vấn đề kinh tế, dân sinh", 10% chọn lý do Tổng thống "độc đoán", 7% chọn lý do Tổng thống "thiếu sót toàn diện", 6% chọn Tổng thống có "khuynh hướng thân Bắc Triều Tiên"Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Dân chủ đồng hành đạt 38%, đảng Hàn Quốc tự do là 24%, đảng Tương lai chính nghĩa và đảng Công lý cùng đạt 7%, đảng Cộng hòa của chúng ta và đảng Hòa bình dân chủ lần lượt đạt 1% và 0,4%. 22% cử tri không ủng hộ đảng nào.Kết quả thăm dò có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Gallup và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).