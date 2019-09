Photo : YONHAP News

Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ cho biết Chủ tịch Ủy ban này, ông Eliot Engel, ngày 22/9 (giờ địa phương) đã gửi bức thư cho Tổng thống Donald Trump, hối thúc Chính phủ Mỹ thực hiện vai trò hòa giải căng thẳng Hàn-Nhật gần đây.Bức thư thể hiện quan ngại sâu sắc về mối quan hệ ngày càng trở nên xấu đi giữa Seoul và Tokyo sẽ ảnh hướng xấu tới tình hình kinh tế và an ninh.Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhận định: trong bối cảnh Mỹ cần phải hợp tác với hai đồng minh Hàn-Nhật để giải quyết các mối đe dọa an ninh trong khu vực, như các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên gần đây và sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông, việc Washington vẫn để cho mâu thuẫn Hàn-Nhật ngày càng tồi tệ hơn, không những đẩy an ninh khu vực vào vòng nguy hiểm, mà còn có thể trở thành mối đe dọa hủy hoại đến lợi ích của Mỹ.Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ khuyến nghị nhân cơ hội diễn ra khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này, Tổng thống Trump cần tích cực đóng vai trò hòa giải, tạo điều kiện để hai đồng minh Hàn-Nhật thu hẹp mâu thuẫn.