Mỹ đã bán đấu giá xong tàu hàng bắt giữ của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết Mỹ đã hoàn tất quy trình bán tàu chở hàng "Wise Honest" của Bắc Triều Tiên mà Washington bắt giữ với cáo buộc vi phạm nghị quyết cấm vận của Liên hợp quốc.Một quan chức thuộc Vụ cảnh sát Tư pháp (United States Marshal Service-USMS), trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20/9 (giờ địa phương) đã gửi một bức thư điện tử cho Đài VOA, thông báo đã tiến hành bán đấu giá kín tàu "Wise Honest" từ ngày ngày 31/7 tới ngày 9/8, và hoàn tất thủ tục bán tàu vào ngày 12/9 vừa qua. Vì là đấu giá kín, nên quan chức trên đã không tiết lộ số tiền, cũng như danh tính người trúng thầu.Đây là lần đầu tiên, Mỹ tiến hành bán đấu giá, thu tiền mặt đối với tài sản tích thu của miền Bắc.Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Viện Kiểm sát Mỹ đã tiếp quản tàu "Wise Honest" do Chính phủ Indonesia bắt, vì nghi ngờ đã có hành vi vận chuyển trái phép than đá Bắc Triều Tiên, và tiến hành khởi kiện tịch thu chiếc tàulên Tòa án New York.Liên quan đến quyền sở hữu chiếc tàu, gia quyến của Otto Frederick Warmbier, sinh viên người Mỹ từng bị Bắc Triều Tiên giam giữ trong 17 tháng và qua đời chỉ 6 ngày sau khi được trao trả về nước hồi tháng 6 năm 2017, đã đệ đơn lên Tòa án, đề nghị được quyền sở hữu tàu. Gia quyến sinh viên này dù đã được nhận tiền bồi thường về cái chết của con trai, song chính quyền miền Bắc trên thực tế vẫn phủ nhận tội lỗi gây ra, nên họ đã yêu cầu được sở hữu tài sản của Bắc Triều Tiên tại Mỹ.Gia quyến mục sư Kim Dong-shik, người thiệt mạng trong trại giam của miền Bắc vào năm 2001, gần đây cũng đã đệ đơn yêu cầu được quyền sở hữu chiếc tàu.Đài VOA nhận định nếu Tòa án có phê chuẩn cuối cùng việc tịch thu tàu "Wise Honest", số tiền bán đáu giá tàu sau khi trừ chi phí quản lý, sẽ được được chuyển cho gia quyến sinh viên Warmbier.