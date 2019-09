Xuất khẩu tháng 9 đang giảm mạnh

Photo : KBS News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 23/9 cho biết, trong vòng từ ngày 1 đến 20/9, kim ngạch xuất khẩu đạt 28,5 tỷ USD, giảm tới 21,8% so với cùng kỳ năm trước.Số ngày làm việc là 13,5 ngày, ngắn hơn hai ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày là 2,11 tỷ USD, giảm 10,3%.Nếu tiếp tục xu hướng trên, nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu trong cả tháng 9 sẽ giảm so với cùng kỳ năm 2018, tiếp tục xu hướng giảm 10 tháng liên tiếp.Trước đó, kim ngạch xuất khẩu đã giảm 9 tháng liên tiếp, từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 8 năm nay, chủ yếu do sự đình trệ xuất khẩu mặt hàng chíp bán dẫn và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.Tuy nhiên, nếu so với 20 ngày đầu tháng 8, kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 9 đã tăng 3,68 tỷ USD, tức 14,8%.Một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết do lịch nghỉ lễ Tết Trung thu rơi vào khoảng thời gian trên, nên mức giảm xuất khẩu lớn, nhưng vẫn đang có xu hướng hồi phục.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn đã giảm 39,8%, chế phẩm dầu mỏ giảm 20,4%, ô tô giảm 16,6%. Ngược lại, xuất khẩu tàu thuyền tăng 43,2%, thiết bị vô tuyến viễn thông tăng 58%, điện tử gia dụng tăng 4,1%.Theo quốc gia, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 29,8%, Mỹ giảm 20,7%, Nhật Bản giảm 13,5%, Liên minh châu Âu (EU) giảm 12,9%, Việt Nam giảm 2,1%.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 9 đạt 26,9 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu thiết bị thông tin, viễn thông tăng 14,3%, ô tô tăng 45,8%. Ngược lại, nhập khẩu dầu thô giảm 10,5%, máy móc giảm 13,8%, gas giảm 26,6%.Nhập khẩu từ Mỹ và Việt Nam tăng lần lượt 6,4% và 24,9%, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 8,1%, Trung Đông giảm 23,5%, EU giảm 12,1% và Nhật Bản giảm 16,6%.