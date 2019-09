Nhật Bản nhiều lần không phát hiện được tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Truyền thông Nhật Bản đưa tin nước này đã ít nhất hai lần không phát hiện được quỹ đạo của tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Bắc Triều Tiên phóng từ tháng 5 năm nay.Hãng tin Kyodo ngày 23/9 cho biết tàu khu trực Aegis của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản làm nhiệm vụ cảnh giới trên biển Đông, hay ra-đa phòng không của nước này, đã không lần nào phát hiện được tên lửa mà Bắc Triều Tiên phóng trong khoảng từ tháng 5 tới tháng 9 năm nay.Hãng tin cho biết việc phát hiện tên lửa chịu ảnh hưởng lớn từ khoảng cách tính từ điểm bắn. Do vậy, quân đội Hàn Quốc dễ dàng thành công trong việc phát hiện tên lửa của miền Bắc, do ở gần điểm phóng hơn.Trong thời gian qua, quân đội hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản đưa ra phân tích các tên lửa miền Bắc đã phóng là tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN23, loại tên lửa kiểu mới tương tự với tên lửa ATACMS, tên lửa "đất đối đất" chiến thuật của Mỹ, hoặc pháo phản lực phóng loạt.Kyodo cho biết Tokyo đã không phát hiện được tên lửa KN23 của Bình Nhưỡng. Tên lửa này gần như tương tự với tên lửa đạn đạo tính năng cao do Nga sản xuất, có thể vươn tới lãnh thổ Nhật Bản, với quỹ đạo bay thay đổi bất thường. Một quan chức Chính phủ Nhật Bản đánh giá miền Bắc đã phát triển loại tên lửa này nhanh ngoài dự kiến.Trong trường hợp Tokyo không phát hiện được sớm tên lửa, thì sẽ khó thực hiện đánh chặn, chậm trễ đưa ra cảnh báo sớm trước khi tên lửa đánh trúng mục tiêu, hay các biện pháp đối phó cần thiết nhằm giảm thiệt hại.Hãng tin Kyodo phân tích quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật của Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tác động lớn tới tình hình an ninh của Nhật Bản. Vì vậy, Tokyo cần tăng cường phối hợp với hai nước Hàn-Mỹ.