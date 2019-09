Lần đầu họp ba bên về sửa chữa tòa nhà bên trong JSA

Photo : YONHAP News

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ngày 23/9 cho biết Hàn Quốc đã phối hợp với Bắc Triều Tiên tiến hành công tác khôi phục tòa nhà nơi có phòng họp của Ủy ban đình chiến quân sự phía trong Khu vực an ninh chung (JSA) từ ngày 12-14/9 vừa qua. Trong quá trình xây dựng khôi phục tòa nhà, nhân lực phía miền Bắc đã vượt qua ranh giới quân sự liên Triều (MDL) phía trong JSA, theo sự cho phép của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã công bố một số hình ảnh về quá trình khôi phục, sửa chữa tòa nhà trên trang Twitter, cho biết quá trình sửa chữa diễn ra hết sức nhanh chóng. Bộ Tư lệnh đánh giá đây là một sự phối hợp tích cực giữa ba bên, càng khẳng định về tầm quan trọng của Khu vực an ninh chung.Tòa nhà trong JSA đang do các bên tự quản lý. Đây là lần đầu tiên, ba bên cùng hợp tác để tiến hành khôi phục một tòa nhà phía trong JSA kể từ sau Hiệp định đình chiến năm 1953. Công tác khôi phục chủ yếu là sửa chữa, thay thế mái tôn của tòa nhà phòng họp bị thổi bay do cơn bão số 13 "Lingling". Được biết, phía miền Bắc đã huy động hơn 10 nhân sự tham gia.Sự hợp tác này được phân tích là nhờ hiệu quả của các biện pháp phi vũ trang JSA theo nội dung "Tuyên bố Bàn Môn Điếm" ngày 27/4 và "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9 năm ngoái.Trước đó, trong Biên bản thỏa thuận ngày 19/9, hai miền Nam-Bắc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc nhất trí thành lập một cơ chế hợp tác ba bên. Sau đó, từ ngày 27/10 năm ngoái, các bên đã nhất trí tiến hành gỡ mìn, rút nhân lực và trạm gác phía trong JSA, kiểm chứng chung, hoàn tất công tác phi vũ trang Khu vực an ninh chung.Hiện tại, ba bên đang thảo luận về nguyên tắc làm việc chung tại JSA. Nếu Bắc Triều Tiên hưởng ứng và các bên đạt được thỏa thuận cuối cùng, thì binh lính hai miền Nam-Bắc sẽ cùng canh gác chung tại JSA, khách du lịch và người dân thường có thể tự do qua lại phía trong khu vực này. Tuy nhiên, quá trình thảo luận về quy tắc làm việc chung hiện đang bị gián đoạn.