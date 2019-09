Kêu gọi vai trò của Liên hợp quốc trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm New York (Mỹ) dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Moon Jae-in ngày 23/9 (giờ địa phương) đã gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Hàn Quốc và các vấn đề nổi cộm toàn cầu.Tổng thống cảm ơn Tổng thư ký Guterres vì đã ủng hộ nỗ lực thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc của Seoul, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Tổng thống đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục quan tâm và ủng hộ vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống nhắc lại chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jeffrey Feltman vào năm 2017 và việc Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn toàn cầu nhân dịp Olympic mùa đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc. Tổng thống hy vọng Liên hợp quốc tiếp tục phát huy vai trò của mình trong lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều.Liên quan tới vấn đề viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng, Tổng thống Moon cho biết Seoul đã đóng góp 8 triệu USD cho Chương trình lương thực thế giới (WFP) và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), và đang xúc tiến hỗ trợ 50.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên thông qua WFP. Hàn Quốc có ý định mở rộng viện trợ nhân đạo cho miền Bắc, tùy theo tiến triển của quá trình phi hạt nhân hóa trong thời gian tới.Về phần mình, Tổng thư ký Guterres cảm ơn sự hợp tác của Hàn Quốc ở tất cả các lĩnh vực, cũng như vai trò và nỗ lực của Tổng thống Moon trong các vấn đề về viện trợ công nghệ mới, viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, mục tiêu phát triển bền vững, cho tới đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều.Mặt khác, người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng cả ba nước Hàn-Trung-Nhật đều có tỷ trọng sử dụng than đá ở mức cao trong cung cấp điện năng, đề nghị Seoul đi tiên phong trong việc giảm phát thải khí các-bon, chuyển đổi sang nguồn năng lượng tái tạo.Về điều này, Tổng thống Moon cho biết ngay từ khi ra mắt, Chính phủ Hàn Quốc đã dừng toàn bộ kế hoạch xây mới nhà máy phát điện bằng than đá. Từ nay cho tới năm 2022, Seoul có kế hoạch phá dỡ 6 nhà máy phát điện bằng than đá đã hoạt động trong thời gian dài.Phủ Tổng thống đánh giá cuộc hội đàm với Tổng thư ký Guterres là cơ hội để Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi sự hợp tác của Liên hợp quốc trong vấn đề thiết lập hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, cũng như tăng cường hợp nữa quan hệ hợp tác với tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới.