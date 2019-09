Hợp tác với Việt Nam đối phó dịch tả lợn châu Phi

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu trước để phát triển vắc-xin, đối phó với dịch tả lợn châu Phi (ASF).Cơ quan phát triển nông nghiệp nông thôn Hàn Quốc (RDA) ngày 24/9 cho biết sẽ hợp tác Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI) tại Việt Nam, tiến hành thí nghiệm phân tích vi-rút dịch tả lợn châu Phi, nghiên cứu biểu hiện gen, để tìm ra con đường lây nhiễm bệnh, bắt đầu từ tháng 10 năm nay cho tới năm 2021.Dịch tả lợn châu Phi hiện chưa có thuốc điều trị, hay vắc-xin phòng bệnh, với tỷ lệ tử vong 100%. Dịch bệnh có đến 150 gen di truyền, nhiều hơn so với các loại bệnh truyền nhiễm khác, trong đó có tới 24 chủng loại, nên khó phát triển được vắc-xin.Trung Quốc, quốc gia đang đau đầu vì có tới hơn 100 đợt dịch bệnh phát sinh từ năm ngoái, đang gấp rút tiến hành nghiên cứu vắc-xin, hiện chuẩn bị vào bước đánh giá an toàn trên cơ thể động vật, nhưng vẫn phải mất rất nhiều thời gian để có thể thương mại hóa.Hợp tác nghiên cứu lần này sẽ được tiến hành tại Hà Nội, vốn đã được xúc tiến từ trước khi dịch tả lợn châu Phi du nhập vào Hàn Quốc. Một quan chức Cơ quan phát triển nông nghiệp nông thôn cho biết dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát ở Việt Nam từ đầu năm nay, nên cơ quan đã liên lạc với Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tế để tiến hành nghiên cứu trước trong lĩnh vực này.Lý do tiến hành nghiên nghiên cứu tại Việt Nam là bởi tính nguy hiểm của vi-rút dịch tả lợn châu Phi, và quốc gia Đông Nam Á hiện đang có trang bị cơ sở hạ tầng đảm bảo để có thể tiến hành thí nghiệm các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc.Hai bên có kế hoạch tập trung nghiên cứu xem vi-rút gây dịch tả lợn châu Phi xâm nhập như thế nào vào tế bào trong cơ thể lợn, và sẽ có phản ứng ra sao liên quan đến miễn dịch, hay gen chính gây nhiễm bệnh là gì.