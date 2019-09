Ký hợp đồng mua khí thiên nhiên hóa lỏng quy mô lớn từ Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 24/9 cho biết đã ký kết hợp đồng mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) xuất xứ Mỹ, với quy mô lên tới 9,61 tỷ USD, trong vòng 18 năm. Lễ ký diễn ra tại New York vào ngày 23/9 (giờ địa phương), giữa Tổng công ty khí gas (KOGAS) và công ty dầu khí BP của Anh tại Mỹ. Qua đó, kỳ vọng hợp tác giữa hai nước Hàn-Mỹ trong lĩnh vực năng lượng sẽ ngày càng được tăng cường.Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Sung Yun-mo, đang trong chuyến thăm New York, đã tham dự lễ ký.Thời hạn hợp đồng là từ năm 2025 tới năm 2039, kèm điều kiện cho người mua gia hạn thời gian ba năm, với khối lượng là 1,58 triệu tấn/năm, tương ứng 5% lượng tiêu thụ khí gas mỗi năm của Hàn Quốc.Giao thương Hàn-Mỹ trong lĩnh vực năng lượng đã mở rộng mạnh mẽ, tăng gấp hơn 7 lần kể từ sau năm 2016. Đặc biệt, Hàn Quốc là đối tác nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng lớn nhất của Mỹ kể từ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu năng lượng của Washington sang Seoul tăng từ 1,33 tỷ USD trong năm 2016, lên 9,41 tỷ USD trong năm 2018. Đứng sau Hàn Quốc là Mexico và Nhật Bản.Tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra cùng ngày cũng ở New York, Tổng thống Moon Jae-in đề cập đến phương án tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ trong lĩnh vực kinh tế, như tăng nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng.Tổng công ty khí gas kỳ vọng thương vụ lần này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, như giảm được giá cước gas, tiết kiệm được chi phí nhờ mức giá ký kết thấp kỷ lục, chỉ bằng 70% giá của các hợp đồng trước đây.