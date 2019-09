Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23/9 (giờ địa phương) đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hành động Khí hậu, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).Tại đây, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cam kết tăng gấp đôi khoản đóng góp cho quỹ "Khí hậu xanh" (GCF) giai đoạn 2020-2023, từ 100 triệu USD trong giai đoạn 2015-2018, lên 200 triệu USD, nhằm thiết lập nền tảng tài chính, khuyến khích các nước đang phát triển hành động đối phó với biến đổi khí hậu. Seoul hy vọng sự đóng góp này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hoạt động của quỹ "Khí hậu xanh".Cùng với đó, Tổng thống tuyên bố về kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh "Đối tác vì Tăng trưởng xanh và các Mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G)" lần thứ hai tại Seoul vào năm sau, biến sự kiện này trở thành cơ hội để đẩy mạnh sự phối hợp của cộng đồng quốc tế trong việc thực thi "Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu" và mục tiêu phát triển bền vững.Tổng thống khẳng định sẽ tìm kiếm nhiều phương án đa dạng, nhằm thiết lập mục tiêu phát triển bền vững mô hình Hàn Quốc, cũng như chuyển đổi sớm sang nền kinh tế bền vững ít phát thải các-bon.Tổng thống Moon nhấn mạnh Seoul đang thực thi triệt để "Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu", là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Á đang thực hiện chế độ giao dịch quyền phát thải trên toàn quốc. Hàn Quốc đã cắt giảm 4 nhà máy phát điện chạy bằng than đá, và có kế hoạch phá dỡ thêm 6 nhà máy cho tới năm 2022.Tháng 1 năm nay, Seoul đã công bố lộ trình nền kinh tế hydro, tích cực đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng hydro. Quyết tâm mạnh mẽ của Hàn Quốc được thể hiện rõ trong "Mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính" và "Chiến lược phát triển dài hạn ít phát thải các-bon cho tới năm 2050".Cùng với đó, Tổng thống đề xuất chỉ định "Ngày bầu trời xanh thế giới". Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm, trên thế giới có tới 7 triệu người tử vong sớm vì ô nhiễm không khí. Để cải thiện chất lượng không khí, cần tới sự hợp tác và đối phó chung liên Chính phủ, trong đó có việc xúc tiến nghiên cứu chung và hỗ trợ về mặt công nghệ.