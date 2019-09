Tổng thống Mỹ kêu gọi chấm dứt đàn áp tôn giáo

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 (giờ địa phương) đã chủ trì một sự kiện liên quan đến tự do tôn giáo tại khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, hối thúc toàn thế giới hãy ngừng các hành động ngược đãi tôn giáo.Phát biểu tại sự kiện mang tên "Yêu cầu quốc tế về bảo vệ tự do tôn giáo", Tổng thống Trump cho rằng khoảng 80% dân số trên toàn thế giới đang bị đe dọa, hạn chế về tự do tôn giáo, thậm chí là đang sống ở quốc gia bị cấm theo tôn giáo. Do đó, Mỹ muốn lên tiếng rõ ràng, hối thúc các nước trên toàn thế giới chấm dứt hành động ngược đãi tôn giáo, yêu cầu dừng bắt các tội phạm là đối tượng theo tôn giáo, trả tự do cho những người bị bắt vì hoạt động tôn giáo.Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định bảo vệ tự do tôn giáo là một trong những bài toán ưu tiên hàng đầu với tư cách là một Tổng thống, yêu cầu Chính phủ các nước phải tôn trọng quyền được theo một tín ngưỡng, tôn giáo của tất cả mọi người.Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã viện dẫn trường hợp xâm hại tự do tôn giáo như vụ nổ súng tại một nhà thờ Do Thái giáo ở thành phố Pittsburgh (Mỹ) tháng 11 năm 2018, vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, hay vụ đánh bom nhà thờ Công giáo ở Sri Lanka hồi đầu năm nay, mà không hề đề cập đến Bắc Triều Tiên.Ngay cả Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng không nhắc tới miền Bắc, trong khi chỉ ra một số nước đàn áp tôn giáo như I-rắc, Trung Quốc, Venezuela.Bắc Triều Tiên là nước được liệt vào danh sách "các nước lo ngại đặc biệt" trong báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế phát hành hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, với lý do Bình Nhưỡng thường xử phạt tàn nhẫn và bắt giam các nhà hoạt động tôn giáo.Do đó, động thái trên của Washington được cho là nhằm không gây tác động tiêu cực tới Bình Nhưỡng, trước thềm đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa sắp được khôi phục.