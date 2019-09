Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng sớm ngày 25/9 (giờ Hàn Quốc) đã có bài phát biểu tại khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York (Mỹ). Tại đây, Tổng thống đề xuất cộng đồng quôc tế cùng xây dựng Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thành "Khu vực hòa bình quốc tế".Cụ thể, Tổng thống Moon kiến nghị chỉ định khu vực làng đình chiến Bàn Môn Điếm nối với thành phố Gaesung (Bắc Triều Tiên) là khu vực hợp tác hòa bình, trở thành địa điểm mà hai miền Nam-Bắc và cộng đồng quốc tế cùng nhau xây dựng sự thịnh vượng cho bán đảo Hàn Quốc. Nếu Liên hợp quốc, cơ quan đang đóng vai trò hòa giải cho hai miền Nam-Bắc, và một số các tổ chức liên quan đến hòa bình, sinh thái và văn hóa, đặt văn phòng tại DMZ, biến nơi đây trở thành trung tâm của các hoạt động nghiên cứu, gìn giữ hòa bình (PKO), thì chắc chắn Khu phi quân sự liên Triều sẽ trở thành "Khu vực hòa bình quốc tế" thực sự.Tổng thống Moon nhấn mạnh khi hòa bình được thiết lập, hai miền Nam-Bắc xúc tiến chung để DMZ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới. Ngoài ra, Tổng thống đề nghị Liên hợp quốc cùng tham gia công tác tháo gỡ mìn tại khu vực này.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện thái độ tích cực khi Bắc Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa một cách chân thành. Tổng thống Moon cho rằng việc xây dựng "Khu vực hòa bình quốc tế" sẽ đảm bảo an ninh cho miền Bắc một cách thiết thực và có hệ thống, trong khi Hàn Quốc có được nền hòa bình vĩnh viễn. Khi đó, Khu phi quân sự liên Triều sẽ trở thành "trung tâm", giúp bán đảo Hàn Quốc vươn lên thành quốc gia đi đầu cho hòa bình và thịnh vượng. 6 quốc gia Đông Bắc Á và Mỹ sẽ biến dự án "Cộng đồng đường sắt Đông Bắc Á" trở thành hiện thực.Liên quan đến đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ tin tưởng rằng hành động hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều cùng nắm tay bước qua đường ranh giới quân sự liên Triều ngày 30/6 vừa qua đã mở ra thời đại hòa bình mới, đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ có thêm những bước đi to lớn hơn.Bên cạnh đó, Tổng thống Moon cũng đề ra ba nguyên tắc để giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc là "không chiến tranh", "đảm bảo an toàn lẫn nhau" và "thịnh vượng chung".Măt khác, Tổng thống cũng hối thúc Nhật Bản chấm dứt các biện pháp trả đũa thương mại chống Hàn Quốc. Tổng thống nhận định hai nước Hàn-Nhật sẽ phát triển hơn nữa nếu cùng nhau hợp tác trên tinh thần giữ vững giá trị của thương mại tự do và công bằng, suy xét một cách nghiêm túc về quá khứ. Tiếp đó, Tổng thống nhận định Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn tại Busan vào tháng 11 tới, sẽ là một cơ hội để Seoul mở rộng hợp tác với các nước láng giềng, để cùng phát triển cộng đồng thịnh vượng chung, lấy con người làm trọng tâm.Cùng với đó, Hàn Quốc sẽ có trách nhiệm và gánh vác vai trò trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hòa bình, nhân quyền, phát triển bền vững của Liên hợp quốc, cùng nỗ lực xây dựng hòa bình, an ninh trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời kỳ vọng sự hợp tác, ủng hộ của cộng đồng quốc tế sẽ mang lại kỳ tích cho bán đảo Hàn Quốc.Trong toàn bộ bài phát biểu, Tổng thống Moon đã đề cập từ "hòa bình" 54 lần, tiếp đó là "Bắc Triều Tiên" 12 lần, "đối thoại" 9 lần và "phi hạt nhân hóa" 4 lần.