Tổng thống Mỹ chuyển thông điệp hòa hảo tới toàn thế giới

Photo : KBS News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Tại đây, lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định Washington tuyệt đối không tin có kẻ thù nào là mãi mãi. Trong số các đồng minh thân cận nhất của Mỹ hiện nay, không ít nước đã từng là những kẻ thù lớn trong quá khứ.Dường như "kẻ thù lớn" trong quá khứ giờ trở thành "bạn" mà Tổng thống Trump đề cập tới, là Bắc Triều Tiên.Tổng thống Mỹ nhấn mạnh điều ông mong muốn không phải là chiến tranh, mà là sự hòa hợp. Nước Mỹ hiểu rằng bất cứ ai cũng có thể gây chiến, nhưng chỉ có người can đảm nhất mới lựa chọn hòa bình. Người đứng đầu Nhà Trắng tự đánh giá bản thân trong thời gian qua đã thực hiện một nền ngoại giao "táo bạo" đối với bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại quan điểm về một tương lai tươi sáng sẽ mở ra với Bắc Triều Tiên, nếu nước này phi hạt nhân hóa. Đây không phải nội dung mới mẻ, nhưng đã được Tổng thống Trump thể hiện bằng một ngữ điệu chắc chắn chưa từng thấy.Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã khẳng định với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un về niềm tin của bản thân rằng, tương tự như I-ran, Bắc Triều Tiên đang sở hữu một tiềm năng cực kỳ to lớn, chưa được khai thác. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng to lớn đó, nhất định Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa.Bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc của Tổng thống Mỹ được đánh giá là khác biệt so với phát biểu trước đây, khi không loại trừ khả năng tiến hành biện pháp quân sự với các quốc gia thù địch.Ngoài ra, thông điệp của Tổng thống Trump với toàn thế giới cũng hết sức rõ ràng, đó là một "nước Mỹ hòa hợp", khẳng định mục tiêu của Washington là "không theo đuổi cuộc chiến không có hồi kết". Phát biểu này được đánh giá là thông điệp hòa hảo với Bắc Triều Tiên, trước thềm đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sắp sửa diễn ra.