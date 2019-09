Thượng đỉnh Hàn-Nhật bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khó diễn ra

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có vẻ sẽ không tổ chức hội đàm thượng đỉnh bên lề khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York (Mỹ).Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook và Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Akie Abe đã gặp gỡ, ôm hôn và có những cử chỉ thân thiện khi cùng tham gia sự kiện "Hội thảo chăm sóc y tế phổ biến cho người khuyết tật chậm phát triển trí não", do Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và một sốcơ quan quốc tế tổ chức vào ngày 24/9 (giờ địa phương).Tại sự kiện, bà Kim đã giới thiệu tầm nhìn quốc giao bao trùm và đối sách tổng hợp theo từng thời kỳ phát triển đối với trẻ chậm phát triển của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.Tham dự sự kiện còn có nhiều nữ chính khách các nước như Hoàng hậu Bỉ Maethide Philip, Đệ nhất phu nhân Bra-xin Michelle Bolsonaro.Đặc biệt, mở đầu bài phát biểu, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc gửi lời chào trân trọng đến Đệ nhất phu nhân các nước, trong đó có Đệ nhất phu nhân Nhật Bản. Sau sự kiện, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã gặp và chủ động nắm tay Đệ nhất phu nhân Nhật Bản. Hai người còn ôm chào nhau trước khi chia tay.Trái lại, cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Shinzo Abe trên thực tế khó có thể diễn ra, do Tổng thống Hàn Quốc dự kiến kết thúc lịch trình chính thức tại New York vào chiều 25/9 (giờ Hàn Quốc), và lên đường về nước vào ngày hôm sau.