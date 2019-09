Tổng thống rời New York về nước

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng sớm ngày 26/9 (giờ Hàn Quốc) đã lên đường về nước, kết thúc lịch trình hoạt động kéo dài 5 ngày tại New York (Mỹ) để dự khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.Tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, hai nhà lãnh đạo đã tái xác nhận cam kết không sử dụng vũ lực với Bắc Triều Tiên.Trả lời phỏng vấn báo giới, một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống cho biết lãnh đạo Hàn-Mỹ có chung nhận định rằng cần phải sớm tổ chức đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều để đạt được tiến triển thực chất về phi hạt nhân hóa, thảo luận phương án hướng xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba.Đây là năm thứ ba liên tiếp kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong bài phát biểu năm nay, Tổng thống Moon tiếp tục kêu gọi các nước ủng hộ việc tạo lập nền hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, Tổng thống đã đề xuất xây dựng Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thành "Khu vực hòa bình quốc tế" với nhiều kiến nghị cụ thể.Chuyến công du lần này của Tổng thống Moon được đánh giá là đã xua tan đáng kể mối quan ngại về sự rạn nứt trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ xuất phát từ việc Seoul quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.Sau hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Nhà Trắng đã ra thông cáo báo chí cho biết lãnh đạo hai nước đã tái khẳng định đồng minh Hàn-Mỹ vẫn đóng vai trò "trung tâm" cho an ninh và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc nói riêng, và cả khu vực nói chung.Tuy nhiên, lãnh đạo hai bên vẫn chỉ dừng lại ở mức xác nhận lập trường của nhau trong vấn đề chia sẻ chi phí quân sự cho quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc cũng như vấn đề mua vũ khí từ Mỹ. Do đó, nhiều ý kiến nhận định "cuộc đấu trí" giữa Seoul và Washington sẽ vẫn tiếp diễn trong thời gian tới.