Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 7 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng dân số tháng 7 năm 2019" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 25/9, số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 7 là 25.263 trẻ, giảm 1.770 trẻ (6,5%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số thấp kỷ lục xét riêng trong tháng 7, kể từ khi bắt đầu tiến hành thống kê liên quan.Số trẻ chào đời theo tháng đã giảm liên tiếp 44 tháng, kể từ tháng 12 năm 2015 cho tới tháng 6 vừa qua (so với cùng kỳ một năm trước), và giảm 40 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm 2016 (so với tháng liền trước), ghi nhận đà giảm kỷ lục.Số người qua đời trong tháng 7 là 23.172 người, giảm 714 người (3%) so với một năm trước. Số cặp vợ chồng kết hôn trong cùng tháng đạt 119.180 cặp, giảm 911 cặp, tương đương 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vụ ly hôn là 9.497 trường hợp, tăng 170 vụ (1,8%).