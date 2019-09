Phát hiện chất gây ung thư trong thuốc điều trị dạ dày

Photo : YONHAP News

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã tiến hành thu thập và kiểm tra 7 mặt hàng thuốc có chứa thành phần Ranitidine do 7 hãng dược trong và ngoài nước sản xuất. Kết quả cho thấy cả 7 loại thuốc đều có chứa hàm lượng NDMA (tên đầy đủ là N-nitrosodimethylamine), một loại chất có thể gây ung thư, vượt quá mức cho phép.Theo đó, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm ngày 26/9 đã ban lệnh dừng sản xuất, nhập khẩu và phân phối 269 mặt hàng thuốc có thành phần Ranitidine. Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ sở y tế không kê các loại thuốc này cho bệnh nhân, cũng như không áp dụng chi trả bảo hiểm y tế.Ranitidine là một thành phần dược được sử dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh liên quan tới dạ dày, như loét dạ dày, ợ nóng, viêm thực quản và trào ngược dạ dày.Tính tới ngày 25/9, trên toàn quốc có hơn 24.000 bệnh viện, cơ sở y tế kê đơn cho 1.443.000 lượt bệnh nhân các loại thuốc có chứa Ranitidine.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm khuyến cáo bệnh nhân đã được kê các loại thuốc tương ứng, tạm thời dừng sử dụng thuốc, tới bệnh viện hoặc cơ sở y tế để nhận đơn thuốc khác.