Photo : YONHAP News

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 26/9, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn Chính phủ, dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày.Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk lần đầu trình diện tại Quốc hội kể từ sau khi nhậm chức. Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, dự báo sẽ biến phiên chất vấn Chính phủ lần này là "vòng hai" của phiên điều trần nhân sự đối với Bộ trưởng Tư pháp.Đảng này tập trung chất vấn Bộ trưởng Cho về những nghi vấn đã được nêu ra trong phiên điều trần kiểm tra tư cách và đạo đức tại Quốc hội trước đó, cũng như về những cáo buộc mà Viện Kiểm sát đang tiến hành điều tra. Dự kiến, đảng Hàn Quốc tự do sẽ tiếp tục đưa ra "quân bài" là dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Tư pháp.Đại diện đảng này tại Quốc hội Na Kyung-won cho biết nếu Tổng thống Moon Jae-in không hành động quyết đoán thì Quốc hội sẽ phải "ra tay", một lần nữa hối thúc các đảng đối lập còn lại tham gia vào việc trình dự thảo kiến nghị bãi nhiệm ông Cho Kuk.Trong khi đó, Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Oh Shin-hwan cho biết sẽ xem xét thêm tình hình và thảo luận về thời điểm trình dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Cho.Đảng cầm quyền dân chủ đồng hành thì dự kiến chất vấn Thủ tướng Lee Nak-yon và Bộ trưởng Tư pháp về vấn đề Viện Kiểm sát lạm dụng quyền lực và tính cần thiết của việc cải cách Viện Kiểm sát, điều chỉnh cơ chế điều trần nhân sự tại Quốc hội, phương án cải cách bầu cử.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Lee In-young nhấn mạnh phiên chất vấn Chính phủ phải là thời gian cho vấn đề dân sinh. Việc chính giới chỉ tập trung châm ngòi tranh cãi là quay lưng lại với người dân. Đảng cầm quyền phản đối việc các đảng đối lập yêu cầu triệu tập những nhân chứng không có liên quan tới vấn đề dân sinh, khẳng định sẽ không chấp nhận yêu cầu vô lý về việc tổ chức phiên điều trần hay bãi nhiệm Bộ trưởng Cho Kuk.