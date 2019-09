KBS phát sóng 12 tác phẩm kinh điển trong nước

Photo : KBS News

Công chúng Hàn Quốc sẽ có thể đón xem các tác phẩm điện ảnh cổ điển của đất nước, được khôi phục với chất lượng hình ảnh cao, ngay tại nhà.Nhân kỷ niệm 100 năm nền điện ảnh Hàn Quốc, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã ký hợp đồng với Trung tâm lưu trữ phim Hàn Quốc về việc khởi chiếu các tác phẩm điện ảnh kinh điển trên sóng truyền hình.Theo đó, từ ngày 11/10 tới 27/12, KBS sẽ phát những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc theo từng giai đoạn, vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh KBS 1TV.Tổng cộng sẽ có 12 tác phẩm kinh điển được lên sóng trong thời gian này, như phim "Ngày nghỉ" (A Day Off), "Cô hầu gái" (The Housemaid), "Phát đạn bắn nhầm" (The Aimless Bullet), những kiệt tác điện ảnh hồi những năm 1960, cho tới các phim "Một ngày đầy gió đẹp trời" (A Fine, Windy Day), "Chuyện tình của Woomuk và Baemi" (Lovers of Woomuk-Baemi), "Khu vực an ninh chung" (Joint Security Area).Các tác phẩm này đã được Trung tâm lưu trữ phim Hàn Quốc tiến hành công tác phục chế số với chất lượng hình ảnh cao, để phục vụ công chúng.