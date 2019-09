Mỗi người Hàn Quốc nhận 0,53 thư, tin nhắn rác mỗi ngày

Photo : YONHAP News

Một kết quả khảo sát cho thấy trung bình mỗi người dân Hàn Quốc nhận 0,53 thư điện tử (email), tin nhắn rác (spam) mỗi ngày.Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc ngày 26/9 công bố báo cáo khảo sát cho biết trong nửa đầu năm nay, số lượng tin nhắn rác trên điện thoại di động đã tăng thêm 600.000 tin (7%), tin nhắn spam trên điện thoại di động tăng thêm 960.00 tin (17%) so với nửa cuối năm ngoái.Về đường truyền của các tin nhắn thoại spam, số tin nhắn sử dụng dịch vụ điện thoại internet chiếm nhiều nhất, đạt 48,1%, sau đó là dịch vụ điện thoại cố định là 39%. Xét theo loại hình quảng cáo, 54,9% là tin nhắn cho vay tài chính trái phép, sau đó là tin nhắn quảng cáo tham gia mạng viễn thông, 7,4% tin nhắn về tài chính. Đặc biệt, so với nửa cuối năm ngoái, số tin nhắn thoại quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính trái phép đã tăng mạnh tới hơn 1 triệu tin nhắn.Đối với các tin nhắn spam, 83,2% là gửi qua dịch vụ tin nhắn nhiều ký tự. Xét theo loại hình quảng cáo, 60,7% có chứa nội dung quảng cáo về đánh bạc, 15,4% về dịch vụ cho vay tài chính trái phép.Mặt khác, số lượng thư điện tử rác được gửi từ trong nước trong nửa đầu năm nay đã giảm 10% so với nửa cuối năm ngoái (từ 840.000 email xuống còn 760.000 email), email rác được gửi từ nước ngoài giảm 44,8% (từ 36,02 triệu email xuống còn 19,88 triệu email).Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc giải thích từ nửa cuối năm ngoái, cơ quan này đã tăng cường chia sẻ và hợp tác về thông tin với cơ quan chức năng của Trung Quốc, nên số email rác gửi từ Trung Quốc đã giảm mạnh tới 50% so với năm ngoái.Một quan chức của Ủy ban cảnh báo thư rác, tin nhắn rác không chỉ chứa những thông tin quảng cáo gây bất tiện cho người nhận, mà còn đang bị lợi dụng như một phương tiện phạm tội, như lừa đảo, đánh bạc.