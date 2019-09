Người cao tuổi có việc làm sức khỏe tốt hơn người không làm việc

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/9 công bố báo cáo "Thống kê người cao tuổi năm 2019", cho biết trong năm ngoái, số người cao tuổi xin được việc làm là 2.311.00 người, chiếm 31,3% tổng số người cao tuổi, tăng 0,7% so với một năm trước.30,7% người cao tuổi xin được việc làm cho biết đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Tỷ lệ này ở những người cao tuổi không xin việc làm là 19,4%. 70,1% người cao tuổi không làm việc trả lời rằng "đang mắc bệnh", trong khi tỷ lệ này ở những người xin được việc làm là 61,8%.Liên quan tới việc chuẩn bị dưỡng già, 60,9% người cao tuổi xin được việc làm cho biết "đang có sự chuẩn bị", cao hơn nhiều so với những người không có việc làm là 42,5%.22,1% người cao tuổi có việc làm chia sẻ cảm thấy hài lòng về cuộc sống, cao hơn 4% so với những người không kiếm được việc làm.Trong năm ngoái, tỷ lệ ly hôn ở nam giới và nữ giới trên 65 tuổi tăng lần lượt 16,7% và 21%, trong khi tỷ lệ ly hôn chung của Hàn Quốc chỉ tăng 2,5%.Có 45,9% người cao tuổi từ 55 tới 79 tuổi trả lời đang hưởng lương hưu, tăng 0,3%, với mức lương hưu bình quân tháng là 610.000 won (hơn 500 USD), tăng 40.000 won (33 USD) so với năm ngoái.