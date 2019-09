Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục bóp méo chủ quyền đảo Dokdo

Photo : YONHAP News

Ngày 27/9, Chính phủ Hàn Quốc đã ra một bình luận dưới danh nghĩa Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kim In-chul, phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản tiếp tục khẳng định chủ quyền với đảo Dokdo, lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc xét trên phương diện lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, thể hiện trong "Sách trắng Quốc phòng 2019". Seoul hối thúc Tokyo rút lại nội dung này ngay lập tức.Bình luận nêu rõ việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục lặp lại lập trường vô căn cứ về đảo Dokdo của Hàn Quốc, hoàn toàn không giúp ích cho quan hệ Hàn-Nhật. Seoul nhấn mạnh dù Tokyo đưa ra bất cứ lập luận sai lệch nào về đảo Dokdo, cũng sẽ không ảnh hưởng tới chủ quyền của Hàn Quốc với lãnh thổ lâu đời này, khẳng định sẽ đối phó cứng rắn với mọi động thái khiêu khích của Nhật Bản với đảo Dokdo.Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã mở cuộc họp Nội các, thông qua "Sách trắng Quốc phòng 2019", trong đó tiếp tục khẳng định đảo Dokdo là thuộc lãnh thổ của nước này.Tương tự như "Sách trắng Quốc phòng 2018", năm nay Tokyo tiếp tục ghi rằng vấn đề tranh chấp lãnh thổ đảo Takeshima (tên người Nhật gọi đảo Dokdo) và 4 hòn đảo thuộc quần đảo phương Bắc (đảo Kuril mà Nga đang kiểm soát) vẫn chưa được giải quyết. Trên bản đồ, Tokyo ghi chú đảo Dokdo bằng tiếng Nhật là Takeshima, nhấn mạnh đây là lãnh thổ của Nhật Bản.Ngoài ra, trong "Sách trắng Quốc phòng" năm nay, Tokyo lần đầu để ngỏ khả năng sẽ có thể điều động khẩn cấp máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ trên biển, trong tình huống nổ ra xung đột trên không phận đảo Dokdo.Đây là năm thứ 15 liên tiếp, Nhật Bản khẳng định chủ quyền lãnh thổ với đảo Dokdo của Hàn Quốc trong "Sách trắng Quốc phòng". Tuy nhiên, việc nước này để ngỏ khả năng có hành động quân sự, dự kiến sẽ làm dấy lên tranh cãi lớn trong dư luận.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chiều cùng ngày đã triệu mời Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul đến để bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ của Seoul đối với hành động đơn phương của Tokyo về chủ quyền đảo Dokdo trong "Sách trắng Quốc phòng", yêu cầu Nhật Bản phải chỉnh sửa lại ngay lập tức, cũng như dừng các hành vi tương tự trong tương lai. Bộ Quốc phòng đồng thời tuyên bố sẽ đối phó cứng rắn với bất cứ động thái nào của Tokyo làm tổn hại tới chủ quyền lãnh thổ đảo Dokdo.Hàn Quốc cũng lấy làm tiếc về việc Nhật Bản ghi những nội dung tiêu cực khác trong "Sách trắng Quốc phòng", như nói rằng tàu chiến của Hàn Quốc đã chĩa ra-đa điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra của nước này hồi cuối năm ngoái, hay đổ lỗi trách nhiệm cho Seoul về việc Tokyo không tham dự Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế tổ chức tại đảo Jeju năm ngoái.Bộ Quốc phòng giải thích quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật của Hàn Quốc là do Nhật Bản đã làm tổn hại niềm tin, thực hiện biện pháp trả đũa kinh tế phi lý viện cớ lý do an ninh, và không hồi đáp nỗ lực giải quyết vấn đề của Hàn Quốc. Seoul hối thúc Tokyo nỗ lực một cách chân thành, nhằm khôi phục quan hệ tin tưởng song phương.Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng triệu mời Công sứ phụ trách các vấn đề chính trị thuộc Đại sứ quán Nhật Bản đến để phản đối về nội dung trong "Sách trắng Quốc phòng" của nước này.