Photo : YONHAP News

Liên quan tới cuộc biểu tình thắp nến quy mô lớn trước trụ sở Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul vào hôm 28/9, một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống đánh giá "cải cách Viện Kiểm sát" là niềm mong mỏi chung của toàn thể người dân. Do đó, Viện Kiểm sát cần phải nghiêm khắc đón nhận. Cả Phủ Tổng thống cũng như Viện Kiểm sát cần phải nhận thức rõ về quyết tâm của người dân.Phát biểu trên của quan chức Phủ Tổng thống được phân tích là một thông điệp nhắm tới Viện Kiểm sát.Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đánh giá việc hai triệu người dân đã xuống đường biểu tình, nhằm ngăn chặn sự lộng quyền của Viện Kiểm sát. Nếu bao gồm cả "những ánh nến trong lòng" của người dân cả nước, thì đây là ý nguyện của không chỉ hai triệu người, mà là 20 triệu người. Cuối cùng lòng dân sẽ chiến thắng. Cuộc cách mạng thắp nến biểu tình phiên bản thứ hai, sau lần thứ nhất là yêu cầu luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye, chính là "cải cách Viện Kiểm sát".Cùng với đó, đảng cầm quyền quyết định lập ra "Ủy ban đặc biệt về cải cách Viện Kiểm sát" thuộc đảng. Dường như, đảng Dân chủ đồng hành đang mong muốn xoay chuyển trọng tâm trong chính giới, từ vấn đề về Bộ trưởng Cho Kuk, sang cải cách Viện Kiểm sát.Về phần mình, đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ trích Phủ Tổng thống đang gây sức ép với Viện Kiểm sát, thao túng dư luận, nhằm bao che cho Bộ trưởng Tư pháp. Đảng đối lập lớn nhất Quốc hội còn chỉ trích Tổng thống Moon Jae-in đang cố tình chia rẽ người dân. Đặc biệt, đảng này cho rằng cuộc biểu tình thắp nến vừa qua là do thế lực cánh tả thân Bắc Triều Tiên kích động. Con số hai triệu người tham gia biểu tình là thổi phồng quá mức.Trong khi đó, Đảng Tương lai chính nghĩa cho rằng Tổng thống Moon Jae-in đang đổ thêm dầu vào lửa giữa bối cảnh xã hội đang rơi vào sự chia rẽ cực kỳ nghiêm trọng.