Uy tín của Tổng thống Moon Jae-in tăng 2,1%

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 30/9 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành theo ủy thác từ kênh tin tức YTN, tiến hành từ ngày 23-27/9 với 2.506 cử tri trên toàn quốc.Theo đó, 47,3% đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, tăng 2,1% so với tuần trước. Ngược lại, 50,2% ý kiến đánh giá tiêu cực, giảm 1,8%. 2,5% cử tri không đưa ra ý kiến, giảm 0,3%.Realmeter cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống tăng ở tầng lớp cử tri trung lập, độ tuổi 20, 30, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, khu vực thủ đô Seoul và lân cận thủ đô, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla); trong khi giảm ở nhóm cử tri bảo thủ, hai tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, thành phố Busan, Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang.Theo Realmeter, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống có chiều hướng tăng vào đầu tuần và giữa tuần, do người dân có xu hướng không ủng hộ việc Viện Kiểm sát điều tra Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, và hiệu quả từ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, nhưng sau đó lại giảm vào cuối tuần sau khi dấy lên tranh cãi về việc Bộ trưởng Cho gọi điện cho một công tố viên phụ trách khám xét nhà riêng của ông này.Tỷ lệ ủng hộ với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 40,2%, tăng 2,1%, lần đầu tiên hồi phục ngưỡng 40% kể từ sau tuần thứ 2 của tháng 8. Tỷ lệ ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do đạt 30,5%, giảm 2%, chấm dứt xu hướng tăng liên tiếp trong ba tuần qua. Tỷ lệ ủng hộ đảng Tương lai chính nghĩa là 5,1%, giảm 1,1%; đảng Công lý là 5,8%, tăng 0,5%; đảng Hòa bình dân chủ là 1,9%, tăng 0,3%. 13,9% cử tri trả lời không ủng hộ đảng nào, tăng 0,5%.Kết quả thăm dò có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).