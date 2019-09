Người Nhật vẫn quan tâm sự kiện giao lưu văn hóa Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Bất chấp mối quan hệ Hàn-Nhật đang ngày càng trở nên xấu đi, người dân Nhật Bản vẫn rất quan tâm tới hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước, được tổ chức tại Tokyo cuối tuần trước.Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Nhật Bản ngày 30/9 ước tính có khoảng 72.000 người đã đến tham quan lễ hội văn hóa Hàn-Nhật, tổ chức tại công viên Hibiya, thủ đô Tokyo trong hai ngày 28 và 29/9.Mặc dù lượng người đến tham gia năm nay có giảm khoảng 10.000 người so với năm ngoái, song đây vẫn là sự kiện có lượng người tham gia lớn thứ hai kể từ khi lần đầu tổ chức lễ hội văn hóa Hàn-Nhật tại Nhật Bản vào năm 2009 cho tới nay.Doanh số bán các sản phẩm liên quan đến Hàn Quốc như thực phẩm tại lễ hội, cũng tăng 15% so với năm ngoái.Giám đốc Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Nhật Bản đánh giá nếu so với hoạt động kỷ niệm 10 năm tổ chức lễ hội văn hóa Hàn-Nhật năm ngoái, sự kiện năm nay cho thấy người Nhật vẫn quan tâm rất nhiều tới Hàn Quốc, dù mối quan hệ song phương đang trong tình trạng tồi tệ.Tham dự lễ khai mạc ngày 28/9 có các quan chức Chính phủ Nhật Bản như Bộ trưởng Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Kazuyoshi Akaba, thành viên cấp cao trong Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn Takeo Kawamura, Chủ tịch đảng Công minh Natsuo Yamaguchi, cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo. Các quan chức Nhật Bản nhấn mạnh dù Chính phủ Hàn-Nhật có mâu thuẫn đi chăng nữa, thì giao lưu dân sự giữa hai nước vẫn nên tiếp diễn.