Đảng cầm quyền thúc đẩy cải cách Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đánh giá cuộc biểu tình thắp nến quy mô lớn vào cuối tuần qua trước trụ sở Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, đã thể hiện nguyện vọng của người dân về việc cải cách Viện Kiểm sát. Đảng này quyết định thành lập một Ủy ban đặc biệt nhằm tìm kiếm phương án cải cách Viện Kiểm sát.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan giải thích cuộc biểu tình thắp nến cuối tuần trước đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh với các đảng đối lập, về hoạt động điều tra quá hà khắc của Viện Kiểm sát.Chủ tịch Lee nhấn mạnh cải cách Viện Kiểm sát là "sứ mệnh" của thời đại. Đảng này quyết định để ủy viên tối cao Park Joo-min, người xuất thân là luật sư từ "Nhóm luật sư vì xã hội dân chủ", đóng vai trò Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về cải cách Viện Kiểm sát của đảng.Thông qua hoạt động của Ủy ban đặc biệt, đảng Dân chủ đồng hành sẽ tìm kiếm phương án cải thiện chế độ, như thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, cũng như cải thiện các quy tắc, thông tư thi hành trước khi tiến tới sửa đổi luật.Trong khi đó, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young yêu cầu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol phải đoạn tuyệt hoàn toàn với những quá khứ sai lầm của Viện Kiểm sát.Về phần mình, đảng đối lập Hàn Quốc tự do quy kết cuộc biểu tình vừa qua là hành động gây sức ép của thế lực thân Tổng thống Moon Jae-in. Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn chỉ trích Chính phủ đương nhiệm đang lấy cớ "cải cách Viện Kiểm sất" để biến Hàn Quốc thành một quốc gia độc tài cánh tả bất thường.Đại điện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won cho rằng Tổng thống đang lộ rõ sự hiềm khích đối với Viện Kiểm sát, ra lệnh "tổng động viên" với tầng lớp cử tri ủng hộ, nhắm đến một nền "chính trị nhân dân" sai lầm nhất, bám víu vào nền chính trị "Hồng vệ binh", "Mao Trạch Đông" hay "Đức Quốc xã".Với quan điểm của mình, đảng Tương lai chính nghĩa chỉ trích dù số lượng người tham dự là 500.000 người hay 2 triệu người, thì rõ ràng cuộc biểu tình đã cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội.