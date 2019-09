Chỉ số sản xuất công nghiệp, đầu tư và tiêu dùng đồng loạt tăng

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/9 đã công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 8". Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng trước đã tăng 0,5% so với tháng 7.Trong tháng 5 và tháng 6, sản xuất công nghiệp đã giảm lần lượt 0,2% và 0,7%, nhưng sau đó tăng trở lại trong tháng 7, với mức tăng 1,5%. Như vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng trong hai tháng liên tiếp.Doanh số bán lẻ, chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng, cũng tăng 3,9% so với tháng trước, ghi nhận mức tăng cao nhất sau hơn 8 năm rưỡi, kể từ khi tăng 5% vào tháng 1 năm 2011.Đầu tư thiết bị cũng tăng 1,9%, tiếp tục đà tăng ở tháng thứ ba liên tiếp. Chỉ số này trong tháng 6 và tháng 7 tăng lần lượt 0,1% và 2,1%.Đầu tư xây dựng, chỉ số phản ánh hiệu xuất thi công thực tế của các nhà thầu xây dựng, tăng 0,3%.Như vậy, sau 5 tháng, tính từ tháng 3, đây là lần đầu tiên cả ba chỉ số phản ánh xu hướng sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đồng loạt ghi nhận mức tăng.Một quan chức thuộc Cục thống kê quốc gia giải thích chỉ số sản xuất công nghiệp tăng là nhờ sản xuất trong ngành khoáng sản giảm do hiệu ứng cơ sở (Base Effect), song sản xuất trong ngành dịch vụ lại tăng. Doanh số bán lẻ tăng là do tác động từ nhu cầu mua quà tặng trong dịp Tết Trung thu lên cao.Mặt khác, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, cũng tăng trở lại sau ba tháng, tăng 0,2 điểm so với tháng trước. Trong khi đó, chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần, giảm 0,1 điểm, ghi nhận mức giảm trong 4 tháng liên tiếp, tính từ tháng 5.