Cựu Cố vấn an ninh Mỹ không tin Bắc Triều Tiên từ bỏ hạt nhân

Photo : YONHAP News

Ông John Bolton, người vừa bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng do mâu thuẫn trong chính sách an ninh ngoại giao, khẳng định Bắc Triều Tiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân.Cựu Cố vấn Bolton ngày 30/9 (giờ địa phương) đã tham gia sự kiện do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước của Mỹ, và nhật báo JoongAng của Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Tại đây, ông Bolton nhấn mạnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un sẽ phát triển và thúc đẩy năng lực vũ khí hạt nhân bằng mọi giá.Theo cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, càng kéo dài thời gian đàm phán thì Bình Nhưỡng càng có khả năng mở rộng hạt nhân, và việc giảm nhẹ lệnh cấm vận sẽ giúp nước này cầm chắc việc sở hữu vũ khí hạt nhân.Phát biểu trên của ông Bolton được cho là nhằm phản đối chính sách với Bắc Triều Tiên của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã công khai lên án mô hình phi hạt nhân hóa theo kiểu Li-bi, tức phi hạt nhân hóa trước để nhận lấy sự bù đắp sau, do cựu Cố vấn an ninh quốc gia đưa ra. Lập trường của người đứng đầu Nhà Trắng là không nóng vội trong đàm phán, đồng thời đề cập tới "phương pháp mới".Đặc biệt, cựu Cố vấn Bolton cũng chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc vì nỗ lực hỗ trợ lương thực cho miền Bắc, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn.Cựu quan chức an ninh Mỹ cũng không quên bày tỏ quan ngại việc thu hẹp các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ có thể dẫn đến sự suy giảm tư thế phòng thủ, khẳng định sự cần thiết phải có "yếu tố quân sự".Mặt khác, ông Bolton nhấn mạnh rằng việc Washington không dành nhiều quan tâm cho mâu thuẫn Hàn-Nhật là một sai lầm lớn, cần phải chú ý khẩn cấp.Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bị cách chức, ông Bolton đưa ra phát ngôn công khai. Mặc dù không đề cập trực tiếp tới Tổng thống Donald Trump, song cựu Cố vấn an ninh Mỹ vẫn giữ vững lập trường cứng rắn về "phương án phi hạt nhân hóa theo kiểu Li-bi", một trong những nguyên nhân khiến ông bị cách chức.