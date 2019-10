Xuất khẩu giảm 10 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Xuất khẩu trong tháng 9 giảm gần 12% so với một năm trước và là tháng giảm thứ 10 liên tiếp, kể từ cuối năm ngoái.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/10 công bố kim ngạch xuất khẩu trong tháng trước đạt 44,7 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Nguyên nhân được cho là do chịu tác động từ việc đơn giá của mặt hàng xuất khẩu chủ lực như chíp bán dẫn và các sản phẩm hóa dầu, giảm mạnh.Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu lại tăng với tỷ lệ 3,1%, mức cao thứ hai sau lần tăng cao nhất vào tháng 1 vừa qua. Kim ngạch xuất khẩu bình quân trong ngày của tháng 9 là 2,1 tỷ USD, hồi phục về ngưỡng 2 tỷ USD sau ba tháng.Nhập khẩu cũng giảm, khiến cán cân thương mại ghi nhận mức thặng dư cao kỷ lục trong năm nay là 5,97 tỷ USD.Xét theo lĩnh vực, xuất khẩu xe ô tô, linh kiện xe ô tô và viễn thông không dây có khởi sắc. Theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 21,8%, Nhật Bản giảm 5,9% do ảnh hưởng từ việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu vật liệu chíp bán dẫn sang Seoul.Dù vậy, Chính phủ nhận định tác động từ biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản chỉ ở mức giới hạn, nhưng vẫn tiếp tục hối thúc Tokyo thay đổi lập trường. Đã hơn 90 ngày kể từ khi tuyên bố áp đặt biện pháp hạn chế xuất khẩu, Nhật Bản vẫn chưa cấp phép đơn hàng nhựa nhiệt dẻo dùng trong sản xuất chíp bán dẫn nào sang Hàn Quốc, khiến các doanh nghiệp trong nước bất an. Hơn nữa, Seoul chỉ trích bị Tokyo phân biệt đối xử hơn cả các nước khác không có tên trong "Danh sách trắng" được hưởng ưu đãi xuất khẩu, đồng thời hồi thúc Nhật Bản giải quyết vấn đề thông qua "thảo luận song phương", một trong những bước tháo gỡ mâu thuẫn tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO).