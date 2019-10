Nhật Bản phê chuẩn 5 đơn hàng xuất khẩu vật liệu sang Hàn Quốc trong ba tháng

Photo : YONHAP News

Ngày 1/10 là tròn ba tháng Nhật Bản công bố siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu thiết yếu dùng trong sản xuất chíp bán dẫn và màn hình sang Hàn Quốc, đó là nhựa nhiệt dẻo, chất cản màu và khí ăn mòn.Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết vào trung tuần tháng 9, Chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn một đơn hàng xuất khẩu nhựa nhiệt dẻo, nguyên liệu sản xuất màn hình tivi, cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc. Đây là đơn hàng xuất khẩu nhựa nhiệt dẻo sang Seoul đầu tiên được Tokyo chấp thuận. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã phê chuẩn thêm đơn hàng xuất khẩu chất cản tia cực tím cho hãng Samsung của Hàn Quốc.Như vậy, trong ba tháng qua, Tokyo đã cho phép tổng cộng ba đơn hàng xuất khẩu chất cản màu, một đơn hàng nhựa nhiệt dẻo và một đơn hàng khí ăn mòn, sang Seoul. Các đơn hàng xuất khẩu khác vẫn đang chờ được phê chuẩn. Lượng nhập khẩu khí ăn mòn từ Nhật Bản, từng đạt bình quân khoảng 3.000 tấn/tháng trước đó, hoàn toàn không được giao dịch trong tháng 8.Tuy nhiên, điều này không gây trở ngại tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) của Samsung trong quý III, quý bị ảnh hưởng bởi quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, được phân tích đã tăng 25% so với quý trước. Đó là bởi Hàn Quốc thương mại hóa sản phẩm nội địa, đồng thời Samsung vừa tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế từ Đài Loan, Bỉ.Mặc dù Nhật Bản đã loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu, nhưng Chính phủ nhận định điều này không gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, tâm lý bất an vẫn còn đó. Một phần ba doanh nghiệp chế tạo trả lời đang gặp khó khăn về việc huy động vật liệu, linh kiện từ Tokyo so với một năm trước.Hàn Quốc đã chính thức khởi kiện Nhật Bản lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hai nước hiện đang thảo luận về lịch trình tham vấn song phương, bước đầu tiên trong quy trình giải quyết tranh chấp.