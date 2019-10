Chính giới tiếp tục mâu thuẫn về vấn đề cải cách Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Liên quan tới chỉ thị ngày 30/9 của Tổng thống Moon Jae-in về việc cải cách Viện Kiểm sát, đảng Dân chủ đồng hành hối thúc Viện Kiểm sát phải thực thi ngay yêu cầu của Tổng thống.Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Lee In-young ngày 1/10 nhấn mạnh việc Viện Kiểm sát tối cao trả lời sẽ xem xét tỉ mỉ chỉ thị của Tổng thống, là rất "không phù hợp", yêu cầu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol phải đưa ra câu trả lời trực tiếp.Đặc biệt, Đại diện Lee nêu rõ Viện Kiểm sát tối cao phải có biện pháp xử lý trước tiên với những vấn đề có dấu hiệu phạm pháp rõ ràng, tìm hiểu và phát hiện những công tố viên có hành vi thông đồng chính trị.Ngược lại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ trích Tổng thống Moon đang đe dọa Viện Kiểm sát. Ngày 1/10, Đại diện đảng này tại Quốc hội, bà Na Kyung-won khẳng định rằng trọng tâm trong cải cách viện Kiểm sát đó là quyền điều tra một cách đường đường chính chính trước sức ép từ bên ngoài. Vậy nhưng, chính Tổng thống Moon Jae-in lại đang cản trở quyền này.Về việc đảng Dân chủ đồng hành thành lập Ủy ban đặc biệt về cải cách Viện Kiểm sát, đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích đảng cầm quyền đang coi thường quyền lập pháp của Quốc hội, có ý đồ lật đổ thể chế tư pháp, vô hiệu hóa Viện Kiểm sát.Trong khi đó, Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Oh Shin-hwan nêu ra nghi vấn rằng việc Tổng thống Moon bao che cho Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, dường như cũng không khác gì so với việc trước đây Tổng thống Park Geun-hye từng bao che cho Cố vấn các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Woo Byung-woo.