Giá tiêu dùng lần đầu tăng trưởng âm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 1/10 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 9". Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng đạt 105,2 điểm, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Trước đó, giá tiêu dùng trong tháng 8 đã lần đầu ghi nhận mức tăng 0%, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thực hiện thống kê liên quan vào năm 1965.Như vậy, sau 8 tháng liên tiếp tăng dưới ngưỡng 1% (tính từ tháng 1 năm nay), tỷ lệ tăng vật giá tháng 9 đã ghi nhận mức âm lần đầu tiên. Trước đó, vật giá cũng đạt ngưỡng dưới 1% trong 10 tháng liên tiếp, từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2015, nhưng chưa tụt xuống mức âm.Xét theo từng lĩnh vực, giá nông sản, chăn nuôi, và thủy sản giảm 8,2% so với một năm trước, khiến toàn bộ vật giá giảm theo 0,7%. Đặc biệt, giá các loại rau giảm 21,3%, mặt hàng chăn nuôi giảm 0,7%. Các mặt hàng công nghiệp giảm 0,2%, riêng dầu mỏ giảm tới 5,6%, kéo toàn bộ vật giá giảm 0,26%. Ngược lại, giá dịch vụ tăng 0,5%, đẩy giá tiêu dùng tổng thể tăng theo 0,29%. Trong đó, giá dịch vụ cá nhân tăng 1,5%, nhưng giá dịch vụ công cộng và tiền thuê nhà giảm lần lượt 1,2% và 0,2%.Cục thống kê quốc gia nhận định tình trạng nắng nóng trong năm ngoái đã khiến giá các loại nông sản tăng cao, song năm nay thời tiết ổn định nên giá mặt hàng này giảm mạnh, bên cạnh sự tác động từ giá dầu giảm. Ngoài ra, vật giá giảm còn do chính sách mở rộng giáo dục miễn phí bậc trung học phổ thông và chính sách tăng cường ổn định về bảo hiểm y tế của Chính phủ.Hơn nữa, vật giá cũng chịu tác động của hiệu ứng cơ sở, từ việc giá nông sản tăng trong năm ngoái cho đến tầm tháng 10, nhưng đến thời điểm cuối năm, tỷ lệ lạm phát dự kiến sẽ ở mức giữa 0%. Do đó, giá tiêu dùng giảm là do chịu tác động nhất thời từ các yếu tố chính sách, chứ không có nghĩa là giảm phát.