Chủ tịch Quốc hội tiếp nhận điều tra của Viện Kiểm sát

Photo : KBS News

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang cho biết đã gửi một bản tường trình lên Viện kiểm sát khu vực Nam Seoul, liên quan đến việc phê chuẩn thay thế ủy viên Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp.Trong bản tường trình, Chủ tịch Quốc hội giải thích việc phê chuẩn đơn đề nghị của Đại diện đảng đối lập Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội Kim Kwan-young về việc thay thế ủy viên Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp, là đúng với trình tự quy định trong Luật Quốc hội. Chủ tịch Moon khẳng định từ trước đến nay đã phê chuẩn đơn từ chức và bổ nhiệm mà không có bất kỳ ngoại lệ nào.Liên quan đến việc Đại diện đảng đối lập Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won khẳng định sẽ trực tiếp đến Viện Kiểm sát để tiếp nhận điều tra, nếu Chủ tịch Moon chấp nhận điều tra của Viện Kiểm sát, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đã tiếp nhận điều tra, nên giờ đương nhiên là đến lượt bà Na hành động.Hồi cuối tháng 4 vừa qua, đảng Hàn Quốc tự do cho rằng có vấn đề trong quá trình thay thế nghị sĩ Oh Shin-hwan bằng nghị sĩ Chae Yi-bae của đảng Tương lai chính nghĩa, giữ chức ủy viên Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp. Bởi lẽ, khi đó đảng Tương lai chính nghĩa đang phản đối việc chỉ định thông qua nhanh dự luật cơ chế bầu cử sửa đổi, dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng tại Quốc hội. Do đó, đảng Hàn Quốc tự do cáo buộc Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Kim Kwan-young và Chủ tịch Quốc hội đã lạm dụng chức quyền.Trước đó, ngày 22/9 vừa qua, ông Kim đã đến Viện kiểm sát để nhận điều tra liên quan.Mặt khác, Viện Kiểm sát cho biết đã thông báo để triệu tập điều tra đối với 20 nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do từ ngày 1/10 đến ngày 4/10, liên quan đến vụ xô xát tại Quốc hội về việc thông qua nhanh các dự luật. Tuy nhiên, trong danh sách điều tra không có Chủ tịch Hwang Kyo-ahn và Đại diện Na Kyung-won. Đây là lần đầu tiên, Viện Kiểm sát yêu cầu các nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do đến điều tra với tư cách là bị đơn. Những nghị sĩ này bị tố cáo gây cản trở kỳ họp Quốc hội hồi cuối tháng 4, bắt giữ nghị sĩ Chae Yi-bae trong phòng họp, cản trở việc thông qua và tiếp nhận các dự luật.Về vấn đề này, Đại diện Na Kyung-won ngày 30/9 khẳng định sẽ đến Viện Kiểm sát để tiếp nhận điều tra, nếu Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang làm điều tương tự.