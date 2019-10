Photo : YONHAP News

Công chúng Nhật Bản sẽ được thấy lại bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục thời chiến, trong khuôn khổ triển lãm "Aichi Triennale 2019", đang diễn ra tại tỉnh Aichi của Nhật Bản.Triển lãm "Aichi Triennale 2019” được coi là một lễ hội nghệ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất Nhật Bản, được tổ chức ba năm một lần tại tỉnh Aichi. Ba ngày sau lễ khai mạc (3/8), Tỉnh trưởng tỉnh Aichi Hideaki Omura, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức triển lãm, đã thông báo ngừng trưng bày bức tượng. Quyết định được đưa ra do chịu sự đe dọa "khủng bố" của các thế lực bảo thủ Nhật Bản, cũng như sức ép toàn diện từ Chính phủ, cảnh báo sẽ cắt ngân sách của Triển lãm, nếu không dừng trưng bày bức tượng. Vụ việc đã làm lên làn sóng phản đối gay gắt ở cả trong và ngoài Nhật Bản, chỉ trích đây là một hành vi chà đạp lịch sử. Nhiều nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước đã quyết định rút tác phẩm khỏi triển lãm.Rốt cuộc, gần hai tháng sau khi tượng "Thiếu nữ Hòa bình" bị dừng trưng bày, vào ngày 30/9, tác giả của bức tượng đã đạt được thỏa thuận với Ban tổ chức triển lãm về việc tiếp tục trưng bày bức tượng, với điều kiện là hai bên cùng phối hợp duy trì an toàn cho triển lãm, và chỉ có những người đăng ký lịch hẹn trước mới có thể xem bức tượng. Tượng "Thiếu nữ Hòa bình" sẽ tiếp tục được trưng bày tại triển lãm từ ngày 6/10 tới ngày bế mạc là 14/10.Tuy nhiên, Ban tổ chức sự kiện dự kiến sẽ phải "chiến đấu" quyết liệt với hành vi can thiệp chính trị của Chính phủ Nhật Bản.