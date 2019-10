Bắc Triều Tiên tiếp tục thử vũ khí

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 2/10 cho biết vào 7 giờ 11 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một vũ khí từ khu vực phía Bắc thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, về vùng biển phía Đông.Vũ khí được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, thuộc dòng tên lửa đạn đạo tầm trung Sao Bắc Cực. Tên lửa đạt độ cao 910 km, tầm bắn khoảng 450 km.Quân đội đang nâng cao cảnh giác và tăng cường giám sát các động thái tiếp theo của miền Bắc. Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ hiện đang phân tích chính xác động cơ của vụ phóng.Về phần mình, tại phiên thanh tra các cơ quan Nhà nước ngày 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo cũng nhận định tên lửa Sao Bắc Cực thường có tầm bắn khoảng 1.300 km. Tuy nhiên, miền Bắc có vẻ như đã điều chỉnh giảm tầm bắn của tên lửa trong vụ phóng sáng cùng ngày.Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm được đánh giá là vũ khí chiến lược mang tính uy hiếp, bởi có thể phóng và tấn công mục tiêu một cách bí mật và bất ngờ. Trước đó, vào tháng 8 năm 2016, Bình Nhưỡng đã từng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM), trên vùng biển phía Đông.Sáng cùng ngày, Phủ Tổng thống đã mở cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ khiêu khích tên lửa của miền Bắc, trước thềm đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều được tổ chức vào ngày 5/10 tới.Đây là lần khiêu khích vũ khí thứ 11 của Bình Nhưỡng trong năm nay, 22 ngày sau vụ bắn "pháo phản lực siêu lớn" ngày 10/9.Đặc biệt, Bắc Triều Tiên tiến hành thử vũ khí chỉ một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao nước này Choe Son-hui bất ngờ thông báo đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên với Mỹ vào ngày 5/10 tới. Theo đó, Bình Nhưỡng khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng để đối thoại với Washington, kỳ vọng cuộc hội đàm sẽ tạo ra tiến triển tích cực cho sự phát triển quan hệ song phương.Thời gian qua, miền Bắc liên tiếp gây áp lực, yêu cầu Mỹ đưa ra "cách tính toán mới". Tuy nhiên, nước này lại bất ngờ tiến hành động thái khiêu khích vũ khí trong bối cảnh vẫn đang nhấn mạnh yêu sách là được đảm bảo an toàn cho thể chế và dỡ bỏ cấm vận. Hơn thế, vụ phóng vũ khí lại được thực hiện ngay trước thềm đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều được nối lại. Do đó, nhiều phân tích cho rằng động cơ đằng sau hành vi khiêu khích vũ khí Bình Nhưỡng là "cuộc đấu trí" về chủ đề nghị sự của đàm phán Mỹ-Triều tới đây.