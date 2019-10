Mong muốn thống nhất bán đảo Hàn Quốc của người dân suy giảm

Photo : YONHAP News

Trong hai năm gần đây, nhận thức của người dân Hàn Quốc về việc xem Bắc Triều Tiên là đối tượng cần phải hợp tác có xu hướng gia tăng, song hiện vẫn còn nhiều ý kiến không mấy tích cực về sự cần thiết phải thống nhất hai miền Nam-Bắc.Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) ngày 2/10 đã trình lên nghị sĩ của đảng đối lập Hàn Quốc tự do Baek Seung-joo, thành viên Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội, "Báo cáo khảo sát định kỳ dự án điều tra thống kê xã hội quốc phòng năm 2018". Khảo sát được thực hiện với 1.011 người trưởng thành trên toàn quốc từ ngày 12/9 tới 5/10 năm ngoái, có độ tin cậy 95%, sai số trong phạm vi 3,1%.Theo đó, ý kiến cho rằng "cần phải thống nhất" đạt tỷ lệ 50,8%, giảm 10,8% so với năm 2016 (61,6%). Trong khi đó, số ý kiến trả lời "không nên thống nhất" là 47,3%, tăng 11,3% so với năm 2016 (36%).Về thời điểm có thể thống nhất, 29,2% chọn "20 năm sau", chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Tiếp đó, lần lượt là "không có khả năng" chiếm 26%, "trong vòng 20 năm" là 17,2%, "trong vòng 10 năm" là 14,9% và "trong vòng 5 năm" là 4,3%.Ngược lại, nhận thức về việc Bắc Triều Tiên đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn trong vòng hai năm trở lại đây. Năm ngoái, tỷ lệ người được hỏi cho rằng "miền Bắc là đối tượng cần hợp tác" đạt 31,1%, tăng 6,4% so với năm 2016 (24,7%). Số người xem miền Bắc là "kẻ thù" chiếm 16,6%, giảm 8% so với năm 2016, và tỷ lệ người được hỏi cho rằng "miền Bắc là đối tượng có thể hợp tác, hoặc có thể đối đầu" chiếm 50,4%, gần tương tự với kết quả khảo sát năm 2016 (49,3%).Tỷ lệ người nhận định "khả năng cao hai miền Nam-Bắc sẽ xảy ra xung đột vũ trang toàn diện" là 8,9%, giảm 16,3%; tỷ lệ nhận định khả năng này thấp là 89,7%, tăng 18,2%. Về quyết tâm thực hiện phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, 32,2% trả lời "sẽ thực hiện", và 58,7% nhận định "không thực hiện".Bên cạnh đó, 45,5% người được hỏi trả lời Hàn Quốc cần phải trang bị vũ khí hạt nhân, giảm so với 63,8% của năm 2016, trong khi 48,1% cho rằng không nên trang bị hạt nhân. Tỷ lệ người trả lời nhận định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ ổn định trong năm ngoái là 62,8%, giảm tới 16,1% so với năm 2016. Ngược lại, 34,6% nhận định là "không ổn định".Liên quan đến sự cần thiết phải có quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc sau khi Hiệp định hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc được ký kết, 49,8% nhận định là "cần thiết", 40,4% cho rằng "tùy tình hình", và 8,5% muốn quân đội Mỹ rút khỏi. Ngoài ra, 83,7% cho rằng cần phải mở rộng vai trò của đồng minh Hàn-Mỹ, trong khi 12,8% nhận định không cần thiết.Mặt khác, nhận thức của người dân về chế độ tự nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng có xu hướng tăng. Số người "tự hào vì là người Hàn Quốc" đạt 75%, tương tự kết quả khảo sát năm 2016.