Quốc hội khóa XX bắt đầu đợt thanh tra cơ quan Nhà nước cuối cùng

Photo : YONHAP News

Đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước cuối cùng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XX đã chính thức bắt đầu hôm 2/10, và kéo dài trong vòng 20 ngày.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành kêu gọi chính giới tập trung vào các vấn đề dân sinh, kinh tế trong đợt thanh tra lần này, đồng thời nêu ra bài toán hàng đầu là cải cách Viện Kiểm sát.Đại diện đảng tại Quốc hội Lee In-young nhấn mạnh người dân vẫn đang yêu cầu Viện Kiểm sát thu hẹp chức năng của bộ phận đặc nhiệm, cải thiện văn hóa tổ chức hách dịch, thông lệ điều tra sai lầm, lập phương án kiểm soát một cách dân chủ như về vấn đề nhân sự, thanh tra.Về phần mình, đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, đồng tình về việc tập trung vào các vấn đề dân sinh trong đợt thanh tra lần này, nhưng đặt điều kiện là phải bãi nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.Các Ủy ban thường trực Quốc hội cũng bắt đầu dấy lên công kích xoay quanh Bộ trưởng Cho. Trọng tâm tranh cãi chủ yếu là vấn đề có triệu tập nhân chứng liên quan tới các nghi ngờ về ông Cho hay không.Chính giới cũng đang tranh cãi về việc triệu tập nhân chứng liên quan tới thành quả chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo tại Ủy ban Kế hoạch và tài chính, và nhân chứng là các doanh nhân, như Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, tại Ủy ban các vấn đề Nhà nước và chính trị.Mặt khác, đảng Dân chủ đồng hành đề xuất thông qua luật đặc biệt nhằm điều tra về các tiêu cực trong quá trình tuyển sinh đại học của con cái nghị sĩ Quốc hội cho tới cuối tháng này, nhưng đảng Hàn Quốc tự do đã phản đối, yêu cầu đảng cầm quyền phải chấp thuận việc tổ chức phiên điều trần và chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra Bộ trưởng Tư pháp trước.