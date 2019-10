Truyền thông Mỹ phân tích ý đồ của Bắc Triều Tiên đằng sau vụ phóng tên lửa

Photo : YONHAP News

Nội bộ nước Mỹ đưa ra nhiều phân tích đa dạng về ý đồ của Bắc Triều Tiên, liên quan tới việc nước này phóng vũ khí được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) vào sáng ngày 2/10.Tờ Bưu điện Washington phân tích động thái của Bắc Triều Tiên là muốn nhấn mạnh về sức mạnh quân sự của nước này, đồng thời thể hiện rằng Bình Nhưỡng sẽ không nhượng bộ trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Washington.Trong khi đó, tờ Thời báo New York lại chỉ ra rằng kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất hồi tháng 6 năm ngoái, tại Singpore, Bắc Triều Tiên vẫn đều đặn mở rộng "kho vũ khí" của mình. Tờ báo này cho biết một trong các phương án đàm phán mà Mỹ đang cân nhắc đó là yêu cầu miền Bắc tạm thời đóng băng hạt nhân, không được mở rộng "kho vũ khí", trong đó có vũ khí hạt nhân (được phỏng đoán là hiện có từ 30-60 vũ khí).Trang tin mạng Vox News lại cho rằng Mỹ đã lập ra phương án là yêu cầu Bắc Triều Tiên phá dỡ thêm cơ sở hạt nhân khác ngoài cơ sở Yongbyun, đổi lại Washington sẽ hoãn cấm vận xuất khẩu than đá, dệt may với nước này trong vòng ba năm. Đây đều là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của miền Bắc.Trên thực tế, các phương án trên đều đã được truyền thông Mỹ đưa tin từ hồi tháng 7, nhưng khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kịch liệt bác bỏ những thông tin này.Hiện tại, địa điểm tổ chức đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều đang được đề cập nhiều nhất là Thụy Điển. Đại sứ lưu động Kim Myong-gil, trưởng phái đoàn đàm phán miền Bắc, có khả năng sẽ xuất cảnh trong ngày 3/10.Việc Mỹ và Bắc Triều Tiên chỉ công bố lịch trình, không công khai địa điểm đàm phán là điều khá hiếm thấy, được phân tích là bởi hai bên chưa thực sự lạc quan về kết quả đàm phán.