Triệu tập điều tra kín vợ Bộ trưởng Tư pháp

Photo : KBS News

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 3/10, Viện kiểm sát khu vực Trung Seoul đã triệu tập điều tra kín Giáo sư Chung Kyung-shim, vợ Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, về các nghi ngờ liên quan.Để tránh giới phóng viên tập trung dưới tầng một của trụ sở Viện kiểm sát, bà Chung đã đi theo một lối vào khác để lên phòng điều tra.Viện kiểm sát có kế hoạch điều tra giáo sư Chung để làm sáng tỏ nghi ngờ bà này đã can thiệp trực tiếp vào quá trình điều hành quỹ đầu tư tư nhân "Co-Link", nơi các thành viên trong gia đình Bộ trưởng Cho góp vốn, cũng như xem xét có hành vi phạm pháp nào hay không, như biển thủ, chiếm đoạt, tiết lộ sai sự thật.Giáo sư Chung bị cáo buộc đã biết, hoặc can thiệp vào các hành vi phi pháp của công ty "Co-Link PE", đơn vị điều hành quỹ tư nhân.Ngoài ra, bà còn bị nghi ngờ đã can thiệp vào việc làm giả các loại giấy tờ chứng nhận cho con cái, trong đó có giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Dongyang, nơi bà công tác, cho con gái.Ngay sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra, bà Chung bị tình nghi tiêu hủy chứng cứ giấu giếm trong ổ cứng máy tính tại trường đại học Dongyang và nhà riêng.