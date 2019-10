Biên phòng Nga tiếp tục bắt giữ 64 thuyền viên Bắc Triều Tiên đánh bắt cá trái phép

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin: Văn phòng báo chí thuộc Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, vào ngày 2/10 (giờ địa phương), Lực lượng Biên phòng khu vực Primorsky của nước này lại bắt giữ thêm 64 thuyền viên Bắc Triều Tiên trên 4 chiếc tàu cá, do có hành vi đánh bắt trái phép tại Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nga.Các thuyền viên trên được đưa về cảng Nakhodka để điều tra. Lực lượng biên phòng Nga cũng đã thu giữ 6.000 tấn mực, 600 tấn cua tuyết, 3 con cá mập và các ngư cụ.Được biết, trong quá trình bắt giữ, các thuyền viên miền Bắc trên một tàu cá đã phản kháng, khiến Lực lượng Biên phòng Nga phải sử dụng vũ lực, dẫn tới 5 thuyền viên bị thương. Một tàu cá khác không chịu nghe lệnh dừng tàu, khiến Biên phòng Nga phải dùng vũ khí tấn công, dẫn tới sự cố cháy tàu. Tuy nhiên, 21 thuyền viên trên tàu này đã được cứu, ngọn lửa được dập kịp thời.Đây là vụ bắt giữ tàu cá thứ tư của Lực lượng Biên phòng Nga trong vòng nửa tháng qua.Trước đó, vào ngày 17/9, Lực lượng Biên phòng Nga cũng phát hiện hai tàu cá cỡ lớn và 11 tàu cá cỡ nhỏ của miền Bắc đánh bắt cá trái phép ở Vùng đặc quyền kinh tế của Nga trên biển Đông, và tiến hành bắt giữ 161 thuyền viên. Trong quá trình bắt giữ, thuyền viên miền Bắc đã phản kháng quyết liệt, khiến 6 thuyền viên, 4 lính Biên phòng Nga bị thương, trong đó một thuyền viên miền Bắc đã tử vong tại bệnh viện. 10 thuyền viên miền Bắc bị khởi tố với cáo buộc "cản trở nhân viên cơ quan tư pháp", có thể bị kết án nặng từ 12 năm tù giam tới tù chung thân. Vào ngày 27/9, 8 tàu cá miền Bắc chở 262 thuyền viên tiếp tục bị Biên phòng Nga bắt giữ do hành vi đánh bắt cá trái phép. Trong vòng từ ngày 28-30/9, có thêm 11 tàu cá khác và 87 thuyền viên bị bắt giữ.