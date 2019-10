Ba cường quốc đề nghị họp Hội đồng bảo an họp về vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Truyền thông quốc tế, như hãng tin Reuters (Anh), hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin ba nước Anh, Pháp, Đức ngày 3/10 (giờ địa phương) đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm (SLBM) của Bắc Triều Tiên vào sáng ngày 2/10. Được biết, ba nước đã yêu cầu tổ chức cuộc họp vào ngày 4/10, nhưng dự kiến Hội đồng bảo an sẽ họp trong tuần sau.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Tae-yul trong buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội, tổ chức tại văn phòng của Phái đoàn Hàn Quốc tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), cũng báo cáo rằng Hội đồng bảo an sẽ họp kín vào tuần sau.Đại sứ Cho nhận định có thể Hội đồng bảo an muốn xem xét kết quả của vòng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 5/10, rồi sau đó mới tổ chức cuộc họp.Hãng thông tấn AFP dẫn lời một quan chức ngoại giao cho biết Mỹ không muốn tổ chức một họp chính thức và đã đề nghị Hội đồng bảo an tổ chức họp kín. Quan chức này đánh giá vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên rõ ràng đã một lần nữa vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an, nên Hội đồng bảo an cần phải thảo luận về vấn đề này.Trong tháng 8, Hội đồng bảo an cũng đã tổ chức một cuộc họp kín về vụ phóng tên lửa của miền Bắc theo đề nghị của hai nước thành viên thường trực là Anh, Pháp và nước thành viên không thường trực là Đức. Sau cuộc họp, ba nước đã ra một tuyên bố chung, lên án hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng.