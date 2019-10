Doanh số bán xe nhập khẩu Nhật Bản giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Làn sóng tẩy chay hàng xuất xứ Nhật Bản đang lan rộng sang cả lĩnh vực xe ô tô.Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Hàn Quốc (KAIDA) ngày 4/10 cho biết lượng đăng ký mới xe ô tô thương hiệu Nhật Bản trong tháng 9 đạt 1.103 chiếc, gỉam tới 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Trước đó, khi làn sóng tẩy chay hàng Nhật bắt đầu hồi tháng 7, số xe ô tô Nhật Bản được đăng ký mới đạt 2.674 chiếc, giảm 17,2%. Sang tháng 8, mức giảm đã lên tới 56,9% (1.398 xe) và xu thế giảm vẫn tiếp diễn trong tháng 9.Tính từ đầu năm cho tới tháng 9 vừa qua, doanh số bán xe nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 28.657 chiếc, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Kể từ sau khi đạt mức tăng trưởng âm, doanh số tích lũy càng giảm mạnh hơn. Kể từ năm 2014, doanh số bán xe ô tô xuất xứ Nhật Bản hàng năm vẫn giữ xu thế tăng liên tiếp.Tuy nhiên, tháng trước, thị phần xe Nhật Bản trên thị trường ô tô nhập khẩu đạt 5,5%, chỉ bằng một phần ba của một năm trước (15,9%). Thị phần tích lũy kể từ đầu năm đến nay là 17,2%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do xe ô tô Nhật Bản như dòng xe Lexus của hãng Toyota tăng trưởng mạnh, trong bối cảnh xe ô tô nhập khẩu từ Đức chững lại trên thị trường xe nhập khẩu nửa đầu năm nay.Xét theo từng dòng xe, số lượng xe Lexus được bán ra thị trường Hàn Quốc tháng trước là 469 chiếc, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện hãng xe này cho biết nguyên nhân doanh số bán xe trong tháng 9 năm ngoái thấp là do hiệu ứng cơ sở từ việc ra mắt dòng xe mới trong tháng 10.Các hãng xe khác cũng đang chịu một cú sốc lớn, như doanh số của Toyota chỉ là 374 chiếc, giảm 61,9%, xe Honda là 166 chiếc, giảm 82,2%, Nissan là 46 chiếc, giảm 87,2%.