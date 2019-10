10 người thiệt mạng do bão Mitag

Photo : YONHAP News

Thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng bởi cơn bão số 18 "Mitag", đang ngày một gia tăng.Ủy ban phòng chống thiên tai và quản lý an toàn quốc gia ngày 4/10 công bố số liệu thống kê sơ bộ cho biết, tới thời điểm hiện tại, đã có 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích do ảnh hưởng bởi bão Mitag.Vào sáng 3/10, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại quận Saha, thành phố Busan, làm sập nhà và cửa hàng buôn bán của người dân, khiến hai người tử vong và hai người mất tích. Chính phủ đang huy động tối đa trang thiết bị để cứu hộ hai người mất tích.Bên cạnh đó, một số địa phương khác như thành phố Pohang, huyện Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang), thành phố Samcheok (tỉnh Gangwon), cũng ghi nhận thiệt hại về người.Số người bị thương là 11 người.Tính tới thời điểm hiện tại, có hơn 750 người dân đã phải sơ tán, trong đó hơn 620 người vẫn chưa thể trở về.Về thiệt hại tài sản, có tổng cộng hơn 1.200 căn nhà, cùng nhiều cửa hàng, nhà máy, đất canh tác nông nghiệp của người dân bị ngập nước. Hiện tại, các đường bay đã hoạt động bình thường trở lại, nhưng vẫn còn hơn 10 tàu khách, chủ yếu tới đảo Ulleung và Dokdo, đang phải tạm dừng hoạt động.