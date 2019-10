Tổ chức lễ giới thiệu chính sách kinh tế Hàn Quốc tại Anh

Photo : YONHAP News

Chính phủ đã mở một buổi lễ giới thiệu về kinh tế Hàn Quốc tại London (Anh), nhấn mạnh nền kinh tế quốc gia có khả năng phục hồi mạnh mẽ trước cú sốc từ bên ngoài.Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Yong-beom ngày 3/10 (giờ địa phương) đã trình bày về tình hình kinh tế và phương hướng chính sách của Chính phủ tại buổi lễ có sự tham dự của hơn 30 đại diện đến từ các ngân hàng đầu tư và công ty quản lý tài sản ở London.Thứ trưởng Kim cho biết nền kinh tế Hàn Quốc gần đây đang đối mặt với khó khăn kép là bất ổn bên ngoài và sự thay đổi cơ cấu nội tại. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ khắc phục được những thách thức này bằng các chính sách tài chính tích cực, nâng cao sức sống cho nền kinh tế.Liên quan tới việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, Thứ trưởng Kim khẳng định Chính phủ đang nỗ lực giải quyết vấn đề theo hướng ngoại giao, đồng thời thực hiện ổn định nguồn cung trong ngắn hạn, tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị nội địa.Về mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, Chính phủ đang đối phó bằng cách đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, mở rộng ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA).Với vấn đề giá tiêu dùng trong nước lần đầu giảm trong tháng 9, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích đây chỉ là hiện tượng nhất thời, do giá nông sản và giá dầu quốc tế giảm, cũng như việc Chính phủ mở rộng chính sách phúc lợi. Vì thế, giới đầu tư không cần phải lo ngại về nguy cơ giảm phát.Trình bày về phương hướng chính sách tài chính, tiền tệ trong thời gian tới, Chính phủ đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, đối phó với các yếu tố rủi ro, dựa trên nền tảng tài chính, tiền tệ vững chắc. Trong kế hoạch tài chính trung hạn, Chính phủ đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ quốc gia ở ngưỡng giữa 40% trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức thấp so với các quốc gia thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).